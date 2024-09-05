Транспортная группа FESCO и АО «Кама» договорились о расширении сотрудничества при организации бесшовной логистики машинокомплектов в Россию, в том числе для первого российского серийного электромобиля Атом (разрабатывается АО «Кама»).

Кк сообщили SeaNews в группе, соглашение о намерениях подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко на полях Восточного экономического форума.

В рамках сотрудничества FESCO намерена расширить географию поставок автокомпонентов и запасных частей в Россию на предприятия АО «КАМА». Для перевозок Группа будет использовать преимущественно собственные морские и интермодальные сервисы, а также флот, подвижной состав и контейнерное оборудование.

Помимо этого, стороны проработают возможность создания рабочей группы с участием представителей профильных ведомств по выработке предложений для расширения объемов перевозок машинокомплектов в Россию по лимитимирующим направлениям и развития логистических решений в сфере отправок запчастей и комплектующих для автомобильной отрасли.

FESCO и АО «КАМА» также рассмотрят вопрос о разработке технических решений на базе искусственного интеллекта, которые потенциально могут быть применены при организации перевозок автокомпонентов из Азии в Россию.

Фото: FESCO