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FESCO и АО «Кама» договорились о расширении сотрудничества
05.09.2024

FESCO и АО «Кама» договорились о расширении сотрудничества

    • Транспортная группа FESCO и АО «Кама» договорились о расширении сотрудничества при организации бесшовной логистики машинокомплектов в Россию, в том числе для первого российского серийного электромобиля Атом (разрабатывается АО «Кама»).

    Кк сообщили SeaNews в группе, соглашение о намерениях подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко на полях Восточного экономического форума.

    В рамках сотрудничества FESCO намерена расширить географию поставок автокомпонентов и запасных частей в Россию на предприятия АО «КАМА». Для перевозок Группа будет использовать преимущественно собственные морские и интермодальные сервисы, а также флот, подвижной состав и контейнерное оборудование.

    Помимо этого, стороны проработают возможность создания рабочей группы с участием представителей профильных ведомств по выработке предложений для расширения объемов перевозок машинокомплектов в Россию по лимитимирующим направлениям и развития логистических решений в сфере отправок запчастей и комплектующих для автомобильной отрасли.

    FESCO и АО «КАМА» также рассмотрят вопрос о разработке технических решений на базе искусственного интеллекта, которые потенциально могут быть применены при организации перевозок автокомпонентов из Азии в Россию.

    Фото: FESCO


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