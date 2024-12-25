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FESCO довела объем контейнерного парка до 200+ тыс. TEU
25.12.2024

FESCO довела объем контейнерного парка до 200+ тыс. TEU

    • Объем контейнерного парка в управлении Транспортной группы FESCO превысил 200 тыс. TEU. Как сообщили в группе, это новый исторический рекорд.

    Для сравнения, на конец 2022 года в управлении FESCO находилось порядка 130 тыс. TEU. Таким образом, за два года контейнерный парк группы увеличился более чем на 55%.

    В этом году группа приобрела 6 тыс. двадцатифутовых и 10 тыс. сорокафутовых сухих контейнеров суммарной вместимостью 26 тыс. TEU.

    Количество фитинговых платформ, которыми оперирует группа, в 2024 году достигло почти 15 тыс. единиц, что также является абсолютным рекордом для FESCO.

    «Увеличивая контейнерный парк, мы в первую очередь обеспечиваем ритмичность и скорость работы наших экспортных и импортных сервисов. Регулярный рост парка позволяет нам хранить достаточный сток контейнеров в различных локациях, как в России, так и в других странах, что особенно важно с учетом расширения географии бизнеса FESCO. В 2025 году планируем продолжить программу наращивания и обновления контейнерного парка Группы, предварительно запланировали строительство еще 18 тысяч TEU», — сказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    Фото: FESCO


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