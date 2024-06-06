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FESCO и «Свеза» будут развивать экспортные контейнерные перевозки продукции деревообработки
06.06.2024

FESCO и «Свеза» будут развивать экспортные контейнерные перевозки продукции деревообработки

    • Транспортная группа FESCO и Лесопромышленная группа «Свеза» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок продукции деревообработки, в том числе различных видов березовой фанеры, на экспорт в Азию.

    Документы был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под соглашением поставили вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соглашение предусматривает, что стороны проработают возможность организации регулярных отправок продукции, произведенной на предприятиях «Свеза», с помощью действующих интермодальных сервисов FESCO через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск и далее в различные страны Восточной Азии, а также Ближнего Востока.

    В рамках сотрудничества «Свеза» предоставит FESCO информацию о потенциальных объемах грузовой базы, после чего Группа сможет разработать технологически и экономически эффективные логистические решения для организации перевозки заявленного количества деревообрабатывающей продукции на экспорт.

    Фото: FESCO


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