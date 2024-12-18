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FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме
18.12.2024

FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме

    • Транспортная группа FESCO открыла дочернее предприятие во Вьетнаме для развития морских и интермодальных контейнерных перевозок в странах Юго-Восточной Азии.

    Как сообщили SeaNews в группе, компания, получившая название DBF Logistics Vietnam, имеет два полноценных офиса в городах Хошимин и Хайфон, а также коммерческое представительство в столице страны Ханое.

    Дочернее предприятие займется обеспечением бесперебойной работы и развитием сервисов FESCO во Вьетнаме, в том числе регулярной линии FESCO Vietnam Direct Line, соединяющей Владивосток с портами Хайфон и Хошимин, а также прямого морского сервиса FESCO Intra Asia Service между Хошимином и Порт-Кланг в Малайзии.

    Команда DBF Logistics Vietnam будет оказывать клиентам в регионе услуги по грузовому и судовому агентированию, сопровождать отправителей в процессах букировки (бронирования грузовместимости судов), обеспечивать автодоставку по территории Вьетнама, заниматься экспедированием и консолидацией грузов.

    «Открытие дочерней компании во Вьетнаме является частью стратегии расширения присутствия FESCO на растущем рынке перевозок в Юго-Восточной Азии и в целом странах глобального Юга. Это направление является одним из ключевых для развития нашей Группы. Вьетнамская компания позволит существенно повысить качество и скорость обслуживания клиентов и партнеров FESCO в регионе, предоставлять им наиболее современные комплексные логистические услуги», — отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    Фото: FESCO


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