Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность и свободу судоходства

Россия и Вьетнам подтверждают всеобъемлющий и единый характер Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая является правовой основой любой деятельности на море и в океане и играет основополагающую роль для развития сотрудничества в национальном, региональном и международном форматах, отмечают необходимость поддержания целостности Конвенции. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства по итогам визита президента РФ Владимира Путина в эту страну.

«Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закрепленными в Уставе ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также в соответствии со стандартами и с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, инструментами и конвенциями Международной морской организации», – цитирует документ пресс-служба Кремля.

В заявлении говорится о том, что Россия и Вьетнам выступают за последовательное выполнение Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года, приветствуют усилия по скорейшему принятию эффективного и субстантивного кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море.

Фото: пресс-служба Кремля