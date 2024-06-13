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FESCO открыла навигацию на Чукотку в рамках северного завоза
13.06.2024

FESCO открыла навигацию на Чукотку в рамках северного завоза

    • FESCO открыла сезонную навигацию в рамках программы северного завоза 2024 года и приступила к перевозкам грузов в порты Чукотского автономного округа. 

    Как рассказали SeaNews в группе, контейнеровоз FESCO отправился в рейс 12 июня из Владивостокского морского торгового порта. В рамках морской каботажной линии «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» (ФАДЛ) судно доставит в порты Чукотки 56 тонн генеральных грузов и 316 TEU, в том числе продовольствие, медикаменты и технику. Расчётная дата прибытия в Анадырь — 20 июня, в Эгвекинот — 23 июня.

    Обслуживать линию ФАДЛ будут два контейнеровоза FESCO. Ожидается, что за весь сезон навигации суда группы осуществят пять рейсов в порты Чукотки.

    В FESCO отмечают, что специалисты группы заблаговременно готовят суда к северному завозу, планируют рейсы исходя из заявок грузовладельцев. Работа ведется в тесном взаимодействии с портами, грузоотправителями, Администрацией Чукотского автономного округа и Министерством транспорта РФ для обеспечения стабильного поступления и отправки грузов.

    Фото: FESCO


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