Производство морских контейнеров в мире. Тенденции, вызовы, перспективы

SeaNews начинает публикацию серии статей, посвященных проблемам, тенденциям и перспективам развития рынка производства морских контейнеров. О текущем состоянии этого сегмента, его специфике и существующих рисках рассказывает Алексей Радченко, операционный директор, эксперт по логистике и контейнерным перевозкам. В первой статье цикла речь пойдет о производстве контейнеров за рубежом.

Общее доминирование Китая в индустрии производства морских контейнеров

Производители контейнеров являются фундаментом судоходной отрасли, поддерживая на плаву мировой рынок контейнерной логистики. Основная доля производства всех морских контейнеров, порядка 85%, сегодня приходится на Китай, где сконцентрированы крупнейшие контейнерные заводы. Причин тому несколько:

Относительно дешевые материалы, сталь, рабочая сила, электроэнергия. Минимум транспортных расходов при производстве, короткая и быстрая цепочка поставок, т.к. все связанные производства и поставщики находятся тоже в Китае. Экономическая выгода для заказчика. Нет расходов по перемещению порожних контейнеров, практически все контейнеры уходят из Китая с грузами, т.к. Китай является основным производителем и поставщиком товаров для мировой торговли.

Плюс к этому, Китай старается удерживать лидерство по производству морских контейнеров и расширяет рынки их сбыта. Китайские фабрики по производству контейнеров внедряют новые схемы продажи. Для удобства покупателей, которые находятся вне Китая и не имеют собственного груза для первой перевозки контейнера из Китая в свою страну, китайские заводы в последнее время стали широко практиковать продажу контейнеров “one trip container”. При этой схеме китайский завод производит морские контейнеры и самостоятельно отправляет их с грузом в другую страну, где уже продает. В итоге покупатель получает в своей стране практически новый контейнер, который совершил только одну перевозку груза (one trip), и не несет расходов по доставке готового контейнера.

Проблемы концентрации производства контейнеров в Китае

Среди проблем можно выделить следующие аспекты.

Качество производимых в Китае контейнеров в ряде случаев начинает уступать количеству. Выпускаемые в Китае контейнеры в последние годы зачастую оказываются заметно худшего качества, чем еще 10-15 лет назад. Проблема связана с быстрым ростом объемов производства и использованием менее качественных материалов в целях снижения себестоимости и увеличения производственной прибыли. Хотя производимые контейнеры в целом соответствуют международным стандартам ISO, но приближаются к их минимальным требованиям, без былого запаса прочности и надежности.

Сталь в Китае хоть и дешевле, чем в основном в мире, но не всегда достаточно хорошего качества. При этом сегодня в Китае существует проблема дефицита стали, так как сталелитейные заводы Китая обеспечивают многие отрасли, такие как машиностроение, строительство зданий и сооружений, а также производство автомобилей. Перечисленные отрасли более прибыльные и готовы платить сталелитейным заводам больше за поставки стали. Заводам, производящим морские контейнеры, которые не являются высокомаржинальным товаром, приходится экономить и закупать у поставщиков менее качественную сталь. Как результат, качество производимых контейнеров страдает. В связи с этим все больше транспортных и торговых компаний теперь предпочитают заказывать универсальные контейнеры не у крупных китайских холдингов-производителей контейнеров, а у средних и небольших китайских заводов, которые уделяют более серьезное внимание качеству, или же пробуют размещать заказы на заводах в других странах. Из-за снижения качества производства контейнеров на заводах в Китае транспортным компаниями, чтобы получить качественный товар, приходится до начала строительства вносить изменения в стандартные технические спецификации заводов, требуя усиления конструкции в наиболее слабых местах контейнера, подверженных частым повреждениям при эксплуатации. Это несет дополнительные расходы для заказчиков. Существует риск зависимости производства контейнеров от экономической и политической ситуации в одной стране. В целом этот риск аналогичен риску производства и других товаров, основным поставщиком которых является сегодня Китай. В Китае еще не наработаны достаточный опыт и практика производства морских контейнеров для особых условий эксплуатации, например, особо низких температур. А, например, в России такие контейнеры в скором времени могут понадобиться в большом количестве для работы по Северному морскому пути. Для особых условий севера необходимо применять особую, более качественную сталь и специальные материалы, разрабатывать усиленную конструкцию контейнеров.

Тенденции развития производства контейнеров в других странах

Постепенно развивается рынок производства контейнеров в Индии и Вьетнаме, эти страны могут в перспективе составить конкуренцию Китаю в данном сегменте. У них тоже есть такие преимущества как дешевая рабочая сила и сравнительно недорогие материалы. Еще одним важным преимуществом производства контейнеров в этих странах является достаточно хорошее качество продукции, которое вполне может конкурировать с Китаем. Современные тенденции экономики таковы, что производство товаров народного потребления для мирового сообщества постепенно смещается из Китая в другие страны, в том числе в Индию и Вьетнам. Одновременно в этих странах развиваются контейнерные терминалы, маршруты и логистические цепочки, а это означает, что и морские контейнеры будет выгодно производить непосредственно там, где зарождается грузовая база. Ограничивающим фактором для развития производства морских контейнеров в Индии и Вьетнаме служит то, что ряд материалов и частей в этих странах не производится, их сегодня приходится в любом случае закупать в Китае, что увеличивает транспортную составляющую производственных расходов. Индийский рынок производства контейнеров быстро расширяется в последние годы. Индия быстро становится центром производителей, продавцов и покупателей контейнеров. Правительство страны также стремится снизить стоимость логистики и улучшить инфраструктуру в портах. Тем не менее, объемы производства пока несоизмеримо малы в сравнении с заводами Китая, и уровень автоматизации тоже требует развития. При этом перспективы роста хорошие. Понимая опасность доминирующего лидерства Китая, другие страны пытаются снизить свою зависимость от Китая в отношении производства морских контейнеров. Для этого такие страны как США, Южная Корея, Тайвань, Италия, Великобритания, Франция и Польша начали производить контейнеры в значительно меньших масштабах, но с динамикой наращивания производства.

Факторы, влияющие на текущий мировой рынок производства контейнеров

Эксперты в сфере контейнерной логистики ожидали, что рынок контейнеров будет расти на 5-6% в год. Однако за последние несколько лет на динамику рынка повлиял ряд факторов, что привело к колебаниям доступности контейнеров и цен на их производство.

К этим факторам относятся пандемия, изменения в потребительском спросе, геополитические сдвиги и забастовки в портах. За последние два года значительное влияние на рынок оказали забастовки докеров в крупных портах, в частности, на восточном побережье США и в Мексиканском заливе. Эти забастовки привели к перебоям в морской торговле, повлияли на цепочку поставок и доступность контейнеров.

Кроме этого, на индустрию производства морских контейнеров сегодня оказывает влияние политическая ситуация в мире, военные конфликты, ситуация с нападениями на морские суда в Красном море.

Все это заставляет шиппинговые компании использовать более протяженные маршруты, что увеличивает сроки оборота контейнеров и вызывает их общий дефицит.

По итогу можно сделать определенные выводы.

Производство контейнеров из Китая в ближайшие годы будет плавно перемещаться в другие страны вслед за перемещением производства товаров народного потребления и изменением контейнерной логистики. Транспортным компаниям и бизнесу следует учитывать это при выстраивании собственных стратегий развития. Есть смысл инвестировать в строительство контейнерных заводов вне Китая – в том числе в России. Качество контейнеров, производимых на некоторых крупных заводах Китая, в последние годы зачастую страдает из-за фокуса на количество. Опытные заказчики начинают поворачиваться в сторону средних и небольших китайских заводов, которые способны поддерживать требуемый уровень качества, а также в сторону заводов Индии и Вьетнама. Морские контейнеры, которые производятся для работы в России, требуют отдельного усиления конструкции в связи с повышенными нагрузками при дальних перевозках по сети РЖД. Стандартные спецификации, которые сегодня предлагают заводы, не совсем подходятдля РФ. Российским контейнерным операторам, заказчикам строительства новых контейнеров следует учитывать это при размещении заказов на заводах в Китае. Перед строительством морских контейнеров при согласовании технической спецификации им стоит обращаться к специалистам в данном сегменте для получения профессиональных консультаций по усилению конструкции, чтобы контейнеры получились надежными и долговечными. Другим странам, в том числе России, нужно развивать собственное производство морских контейнеров, чтобы снизить зависимость от Китая, а также сократить возможные риски сбоев в контейнерной логистике из-за возможных региональных проблем, глобальных политических кризисов и чрезмерной концентрации всего производства в Китае. Ряд довольно развитых стран, таких как США, Южная Корея, Тайвань, Италия, Великобритания, Франция и Польша уже взяли курс на наращивание собственного производства морских контейнеров несмотря на их явную дороговизну в сравнении с производством в Китае, Индии или Вьетнаме.

Фото: А.Радченко

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции