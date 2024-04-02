«Уралвагонзавод» представил вагон-платформу с возможностью перевозки контейнеров

Волчанский механический завод концерна «Уралвагонзавод» изготовил опытный образец универсального вагона-платформы модели 13-5993 с осевой нагрузкой 25 тс, сообщает пресс-служба Ростеха.

Универсальный четырехосный вагон-платформа создан с возможностью перевозки контейнеров и установки специализированного съемного оборудования для перевозки рельсов. Он предназначен для эксплуатации на путях общего пользования.

В настоящее время новый вагон-платформа отправлен в Уральское конструкторское бюро вагоностроения для прохождения испытаний в соответствии с утвержденной программой. Образец ждет проверка на соударение, работоспособность тормоза и на соответствие требованиям безопасности обслуживания, после чего вагон пройдет процедуру сертификации.

Разработанная конструкторская документация для изготовления опытного образца была согласована с технологическим институтом и выдана в производство для изготовления на площадях Волчанского механического завода.

«Изготовлением вагона занимались опытные специалисты вагоносборочного производства. В конце января коллектив начал сборку образца. В марте на территории цеха при участии специалистов ООО «УКБВ» и представителей заказчика прошел комиссионный осмотр и функциональные испытания по установке и снятию специализированного оборудования на новую платформу. По результатам изготовления вагон предъявлен отделу технического контроля и отправлен в испытательный центр», – рассказал заместитель главного инженера ВМЗ Игорь Перминов.

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод»