Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2024 года: перевозки увеличились на 9,1%

Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 5 месяцев 2024 составили 3 млн 242,8 тыс. TEU. Это на 9,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По итогам отчетного периода во внутреннем сообщении отправлено 1,3 млн TEU – на 11,6% больше, чем за январь-май 2023 года.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 5 месяцев этого года достигло 2 млн 349,4 тыс. TEU – это на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках продуктов перемола – рост в 3,6 раза (до 18,3 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – рост в 1,8 раза (до 200,3 тыс. TEU) и строительных грузов – рост в 1,4 раза (до 109,5 тыс. TEU).

Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках зерна – на 21,5% (до 54,7 тыс. TEU), остальных и сборных грузов – на 19,6% (до 84,4 тыс. TEU) и автомобилей и комплектующих – на 15,5% (до 194,2 тыс. TEU).

Объем перевозок метизов увеличился на 4,8% (до 179,7 тыс. TEU), промышленных товаров – на 0,3% (до 167,5 тыс. TEU). Перевозки нефтяных грузов в контейнерах по итогам января-мая текущего года выросли на 7,8% до 43,9 тыс. TEU. Также увеличились перевозки цветной руды и серного сырья – плюс 8,7% до 12,8 тыс. TEU.

Объем перевозок продуктовых грузов также увеличился. Перевозки рыбы в контейнерах выросли на 10,4% до 15,9 тыс. TEU, мяса и животного масла – на 11,1% до 11,4 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 6,3% до 128,2 тыс. TEU.

По остальным грузам в контейнерах наблюдается отрицательная динамика.

Перевозки химикатов и соды в контейнерах снизились на 0,8% (до 344,5 тыс. TEU), лесных грузов – на 0,2% (до 241,6 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 13,1% (до 159,8 тыс. TEU), бумаги – на 3,9% (до 152,8 тыс. TEU), черных металлов – на 19,3% (до 88,7 тыс. TEU), цветных металлов – на 2,4% (до 51,4 тыс. TEU).

Кроме этого, существенное снижение произошло в перевозках картофеля, овощей и фруктов – на 18% до 6,5 тыс. TEU.

В мае во всех видах сообщения было перевезено 674,6 тыс. TEU, что на 7,7% больше, чем в мае 2023 года.

Фото из Телеграм-канала РЖД