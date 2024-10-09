Мало – плохо и много – плохо

Сегодня с Дальнего Востока в сторону европейской части страны РЖД «уверенно» вывозит 4 тыс. TEU в сутки. Такие данные привел, выступая на брифинге для грузоотправителей, первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.

«Особая благодарность операторским компаниям за предоставление универсального подвижного состава, позволяющего решать общие задачи», – цитирует пресс-служба РЖД С.Кобзева в своем телеграм-канале.

В сентябре вывоз контейнеров в полувагонах составил рекордные 1579 TEU в среднем в сутки, в 2,1 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Ежесуточно отправлялось по 12 контейнерных поездов, состоящих из полувагонов. В октябре, пообещал С.Кобзев, количество таких поездов будет увеличено до 15 в сутки.

При этом, если для отправки контейнеров платформ и полувагонов не хватает, то применительно к другим грузам, судя по сообщению, наблюдается профицит: «Несмотря на принимаемые меры по увеличению скорости доставки гружёных отправок, избыток парка приводит к замедлению оборота вагона (времени от погрузки до следующей погрузки). Ускорение рейса нивелируется непроизводительным простоем: чем больше профицит парка, тем дольше вагоны ждут своего заказа».

«Основа обеспечения скорости движения, сокращения времени доставки и увеличения объемов перевозки – это соблюдение технологической дисциплины. Мы над этим работаем, и нужно, чтобы этого придерживались и другие участники», – подчеркнул С.Кобзев.

Компания совместно с операторским сообществом продолжает искать и находить решения для оптимизации работы вагонного парка, отметил он. «Один из примеров – у нас практически нет длительно простаивающих без движения составов с нефтегрузами, существенно сокращено количество цистерн, ожидающих выгрузки более трёх суток».

«РЖД выступают за поступательное обновление грузовых вагонов. Это даёт увеличение грузоподъёмности, объёма перевозимого груза, позволяет улучшать характеристики парка в целом, повышать эффективность использования инфраструктуры. Но такое обновление должно адекватно соотноситься с технологией работы железной дороги, имеющейся грузовой базой, процессом списания старых вагонов», – сказал С.Кобзев.

Фото: РЖД