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РЖД открыли новую контейнерную площадку в Хакасии
30.05.2024

РЖД открыли новую контейнерную площадку в Хакасии

    • Специализированная площадка для работы с крупнотоннажными контейнерами запущена на территории терминально-логистического центра (ТЛЦ) станции Абакан, сообщают РЖД в своем Телеграм-канале.

    Площадка предоставляется весь спектр транспортно-логистических услуг РЖД. На сегодняшний день завершен первый этап модернизации ТЛЦ Абакан.

    По информации РЖД, территория площадью 5,5 тыс. кв. м была обустроена под одновременное размещение 600 контейнеров. Был отремонтирован склад ангарного типа с путями под погрузку/выгрузку, также открыты современные клиентские зоны для удобства грузоотправителей.

    На втором этапе строительства планируется удлинить 2 пути общего пользования на 200 м с наращиванием суммарного фронта погрузки ТЛЦ на 38 вагонов.

    В результате к концу 2024 года емкость крупнейшего в Хакасии Абаканского контейнерного терминала РЖД вырастет в 1,5 раза – до 1020 контейнеров, отметили в РЖД.

    Фото: стоп-кадр из видео РЖД


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