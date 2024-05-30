РЖД открыли новую контейнерную площадку в Хакасии

Специализированная площадка для работы с крупнотоннажными контейнерами запущена на территории терминально-логистического центра (ТЛЦ) станции Абакан, сообщают РЖД в своем Телеграм-канале.

Площадка предоставляется весь спектр транспортно-логистических услуг РЖД. На сегодняшний день завершен первый этап модернизации ТЛЦ Абакан.

По информации РЖД, территория площадью 5,5 тыс. кв. м была обустроена под одновременное размещение 600 контейнеров. Был отремонтирован склад ангарного типа с путями под погрузку/выгрузку, также открыты современные клиентские зоны для удобства грузоотправителей.

На втором этапе строительства планируется удлинить 2 пути общего пользования на 200 м с наращиванием суммарного фронта погрузки ТЛЦ на 38 вагонов.

В результате к концу 2024 года емкость крупнейшего в Хакасии Абаканского контейнерного терминала РЖД вырастет в 1,5 раза – до 1020 контейнеров, отметили в РЖД.

Фото: стоп-кадр из видео РЖД