РЖД вводит скидки

Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объёмов грузов, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Так, скидка 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах теперь распространяется также на отправки из Забайкальска, а её действие продлено до конца следующего года. Напомним, о начале перевозок контейнеров в полувагонах с погранперехода Забайкальск-Манчжурия РЖД объявили в конце прошлой неделе.

Также до конца 2025 года вводятся скидки:

10,9% к тарифу на перевозки полипропилена и полиэтилена в 40-футовых контейнерах (в составе контейнерных поездов) из Тобольска на подмосковную станцию Ворсино,

8,9% на экспортные перевозки в вагонах зерновых и зернобобовых культур по восточной ветке МТК «Север-Юг» в направлении Ирана — через российско-казахстанские погранпереходы и далее через туркменские станции Сарахс или Акяйла,

12,8% на перевозки ильменитового концентрата со станции Олекма (Амурская область) на станцию Марцево (Таганрог), а также на станцию Армянская Крымской железной дороги,

50% на внутрироссийские перевозки двуокиси титана со станции Армянская Крымской железной дороги.

Фото: РЖД