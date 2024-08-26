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РЖД начали возить контейнеры из Забайкальска в полувагонах
26.08.2024

РЖД вводит скидки

    • Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объёмов грузов, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    Так, скидка 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах теперь распространяется также на отправки из Забайкальска, а её действие продлено до конца следующего года. Напомним, о начале перевозок контейнеров в полувагонах с погранперехода Забайкальск-Манчжурия РЖД объявили в конце прошлой неделе. 

    Также до конца 2025 года вводятся скидки:

    10,9% к тарифу на перевозки полипропилена и полиэтилена в 40-футовых контейнерах (в составе контейнерных поездов) из Тобольска на подмосковную станцию Ворсино,

    8,9% на экспортные перевозки в вагонах зерновых и зернобобовых культур по восточной ветке МТК «Север-Юг» в направлении Ирана — через российско-казахстанские погранпереходы и далее через туркменские станции Сарахс или Акяйла,

    12,8% на перевозки ильменитового концентрата со станции Олекма (Амурская область) на станцию Марцево (Таганрог), а также на станцию Армянская Крымской железной дороги,

    50% на внутрироссийские перевозки двуокиси титана со станции Армянская Крымской железной дороги.

    Фото: РЖД


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