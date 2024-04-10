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Топ-5 самых динамичных регионов по погрузке на сети РЖД
10.04.2024

Топ-5 самых динамичных регионов по погрузке на сети РЖД

    • РЖД назвали самые активные регионы страны по погрузке грузов на своей сети. Так, самым «динамичным» субъектом в первом квартале 2024 года стала Тамбовская область, а самым «тяжеловесным» – Кузбасс, сообщается в телеграм-канале РЖД.

    Топ-5 регионов по динамике погрузки:

    • Тамбовская область – рост почти в 2 раза (за счет увеличения в 2,7 раза отправки нефтяных грузов и в 1,4 раза – зерна);
    • Орловская область – в 1,5 раза выросла поставка зерна и Пермский край – в 1,6 раза увеличились объемы отправки удобрений – разделили второе место с ростом в 1,3 раза;
    • Костромская область – рост на 16% (в 1,4 раза выросла поставка черных металлов);
    • Забайкальский край – рост на 13% (в 4,6 раза выросла отправка нефтяных грузов и на 14% зерна);
    • Республика Марий Эл – рост на 11% (за счёт увеличения в 1,2 раза отправки нефтяных грузов).

    В числе лучших по объемам погрузки РЖД называют:

    • Кемеровскую область – Кузбасс – 53,8 млн тонн;
    • Свердловскую область – 14,4 млн тонн;
    • Красноярский край – 14,1 млн тонн;
    • Пермский край – 11,4 млн тонн;
    • Белгородскую область – 10,9 млн тонн.

    Основу погрузки в этих регионах составляют уголь, удобрения, металлургические и нефтеналивные грузы, строительные материалы и зерно.

    Фото: РЖД


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