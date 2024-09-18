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Погрузка на жд на восточном направлении выросла
18.09.2024

Погрузка на жд на восточном направлении выросла

    • «Российские железные дороги» в январе-августе 2024 года увеличили погрузку в восточном направлении на 2% до 195,5 млн тонн, сообщила компания в своем телеграм-аккаунте.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 89,1 млн тонн, на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Выросли внутрироссийские перевозки в восточном направлении угля (+3,9%), черных металлов (+10,7%), нефтяных грузов (+7,4%), удобрений (+21,1%).

    Экспорт в восточном направлении увеличился на 0,6%, до 102,5 млн тонн. Основной рост был обеспечен грузами ТЭК (уголь +4,3%, нефтяные грузы +0,5%) и рудой (+10,3%).

    При этом часть экспортных поставок переключилась с портов и погранпереходов Приморья и Хабаровского края на более ближние сухопутные пункты пропуска. Объём через Забайкальск увеличился на 7,8% (до 13,6 млн тонн), через Наушки – на 11,6% (до 4,4 млн тонн).

    «РЖД безусловно выполнят свои обязательства по созданию условий для пропуска запланированного объёма грузов в направлении портов Дальнего Востока», – подчеркнули в компании.

    Строительные работы по модернизации БАМа и Транссиба идут в соответствии с графиком. Если на начало года провозная способность контрольного сечения – наиболее узкого горлышка Восточного полигона – составляла 173 млн тонн, то к концу текущего года она достигнет 180 млн тонн, заявили в РЖД.

    Фото: РЖД


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