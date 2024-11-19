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TMS Tanker conference underlines need for collaboration to accelerate shipping’s journey to net zero
19.11.2024

Про аэродинамическое воздействие контейнерных поездов на «Сапсаны»

    • «Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале о завершении испытаний аэродинамического воздействия ускоренного контейнерного поезда на объекты инфраструктуры и встречные высокоскоростные поезда «Сапсан».

    Это, пояснили в компании, необходимо, чтобы актуализировать нормативную базу и расширить возможности использования ускоренных контейнерных поездов на сети.

    Исследования проводили на самом скоростном перегоне Октябрьской магистрали Боровёнка – Торбино.

    Под наблюдением учёных из ВНИИЖТ составу с контейнерами устроили скрещение (разъезд поездов встречного направления) с «Сапсаном» на скорости до 140 км/ч. С помощью датчиков, установленных на высокоскоростном поезде, фиксировали силу действия воздушного потока (ударной волны) на разных скоростях сближения (до 390 км/ч).

    Затем состав пустили по станции Боровёнка и Мстинскому мосту, чтобы оценить аэродинамическое воздействие на объекты инфраструктуры (опоры контактной сети, светофоры, пассажирской платформы и т.д.).

    Предварительные результаты испытаний подтвердили безопасность аэродинамического воздействия поезда, сообщили в РЖД.

    Хотелось бы задать ученым, проводившим исследования, пару вопросов:

    Вопрос 1: Неужели ударная волна и, соответственно, аэродинамическое воздействие на инфраструктуру от контейнерного поезда, который двигается пусть и на максимальной скорости 140 км в час (а в реальности ведь намного меньше) будет больше, чем от «Сапсана», который разгоняется до 200 км в час и больше?

    Вопрос 2: Если встречное движение «Сапсана» и контейнерного поезда при скорости сближения до 390 км в час безопасно, то, может быть, и встречное движение «Сапсана» и пассажирского поезда при аналогичной или меньшей скорости сближения тоже безопасно? И тогда нет нужды пассажирским поездам дальнего следования стоять и пропускать «Сапсаны» на тех участках, где их маршруты проходят по параллельным путям?

    Фото: РЖД


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