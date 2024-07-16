Регионы-лидеры по отгрузке по жд

Российские железные дороги опубликовали в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в июне.

С точки зрения объемов, в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 16, 3 млн тонн,

Свердловская область с 5,2 млн тонн и

Пермский край с 4 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Псковская область, увеличившая отгрузки на 33,3% за счёт увеличения в 2 раза отправки лесных грузов,

Республика Саха (Якутия) с ростом на 27,9% за счет увеличения погрузки железной руды в 2,1 раза и каменного угля в 1,3 раза и

Орловская область с ростом на 24,2% за счет увеличения погрузки зерна в 1,2 раза и строительных грузов в 1,3 раза.

Фото: РЖД