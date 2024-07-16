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Регионы-лидеры по отгрузке по жд
16.07.2024

Регионы-лидеры по отгрузке по жд

    • Российские железные дороги опубликовали в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге в июне.

    С точки зрения объемов, в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16, 3 млн тонн,
    • Свердловская область с 5,2 млн тонн и
    • Пермский край с 4 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Псковская область, увеличившая отгрузки на 33,3% за счёт увеличения в 2 раза отправки лесных грузов,
    • Республика Саха (Якутия) с ростом на 27,9% за счет увеличения погрузки железной руды в 2,1 раза и каменного угля в 1,3 раза и
    • Орловская область с ростом на 24,2% за счет увеличения погрузки зерна в 1,2 раза и строительных грузов в 1,3 раза.

    Фото: РЖД


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