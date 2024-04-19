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Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-февраль 2024
19.04.2024

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-февраль 2024

    • По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2024 года составил 648 тонны на сумму 20,2 млн евро против 1059 тонн (-38,8%) на сумму 639,7 евро (-59,3%) годом ранее.

    Статистика товарооборота между Россией и ЕС по другим видам транспорта, а также по различным товарным группам и многое другое доступны по ПОДПИСКЕ на закрытую аналитику SeaNews.

    В том числе перевозки грузов авиатранспортом из ЕС в РФ в отчетном периоде составили 513 тонн на сумму 192 млн евро, тогда как в январе-феврале 2023 года было 818 тонн (-37,3%) на сумму 211 млн (-9%) евро.

    Больше всего грузов авиатранспортом в РФ оправили Италия (178 тонн), Швеция (150 тонн) и Германия (120 тонн).

    Из России в Евросоюз в отчетном периоде авиатранспортом было отправлено 135 тонн грузов на сумму 68,5 млн евро, тогда как в январе-феврале прошлого года 241 тонна (-44%) на сумму 428,7 млн евро (-84%).

    Больше всего грузов авиатранспортом из РФ в отчетном периоде было отправлено в Германию (53 тонны), Швецию (18 тонн) и Словакию (16 тонн).

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