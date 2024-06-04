РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений

Россия входит в двадцатку лидеров среди поставщиков сельхозтоваров на глобальном рынке. По ряду позиций – пшенице, подсолнечному маслю, минтаю – на первом месте. В прошлом году российские продукты были представлены на прилавках 160 стран мира, экспортировано более 100 млн тонн продовольствия и ещё 40 млн тонн удобрений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии «Продовольственная безопасность ЕАЭС» в рамках Международной специализированной выставки «Белагро-2024»

«Высокий уровень собственного производства позволяет нам поддерживать и другие государства. И мы это делаем, несмотря на препятствия, которые создаются коллективным Западом, в первую очередь в плане финансового обслуживания сделок, логистики, страхования, – цитирует пресс-служба правительства РФ М. Мишустина. – За последние пять лет мы поставили порядка 380 тыс. тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии»

Премьер-министра напомнил, что в феврале этого года завершилась безвозмездная передача 200 тыс. тонн российской пшеницы в 6 африканских стран. И свыше 110 тыс. тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве, Нигерии. «К сожалению, из‑за действий недоброжелателей ещё больше удобрений задержано в европейских портах, хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам», – добавил он.

Как отметил М.Мишустин, для обеспечения продовольственной безопасности союза также нужна эффективная логистика и современные транспортные коридоры. Это важно для снижения издержек грузооператоров, быстрой доставки продуктов, в первую очередь за счёт бесшовной цифровизации всего процесса трансграничного перемещения грузов. «На это же нацелен и совместный проект, всем вам хорошо известный «Евразийский агроэкспресс». Он ускорил перевозку сельхозпродукции. Помогает нарастить экспорт союза в другие страны, включая Узбекистан и Китай. Контейнеры были направлены и в Индию. В прошлом году подписано 14 соглашений с российскими регионами о присоединении к «Агроэкспрессу».», – продолжил премьер-министр.

М.Мишустин говорил о необходимости продолжать проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования, «чтобы еще больше людей могли получать свежие и высококачественные овощи, фрукты и другие продукты питания».

«Координация усилий на этом треке будет способствовать созданию общих новых цепочек поставок», – резюмировал он.

Фото: пресс-служба правительства РФ