Первый контейнерный поезд из Баку в Сиань

24 ноября 2024 года состоялась официальная церемония по отправке первого контейнерного поезда по Транскаспийскому транспортному маршруту из Баку в Сиань через территорию Казахстана, сообщили SeaNews в Kazakhstan Temir Zholy.

В составе поезда – 62 контейнера, груженных нефтяным коксом, – обратная загрузка существующего маршрут. Время транзит составит всего 12 суток.

Сервис организован KTZ Express, дочерней компаней Kazakhstan Temir Zholy, в сотрудничестве с китайской X’ian Free Trade Port и азербайджанской Absheron Logistics and ADY Express.

Транскаспийский маршрут открывает новые возможности для быстрой и надежной доставки грузов, подеркнули в Kazakhstan Temir Zholy. Раньше доставка такого груза в Китай занимала 40 дней – сначала автотранспортом до порта Трабзон и оттуда морским путемв КНР.

Фото: Kazakhstan Temir Zholy