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Первый контейнерный поезд из Баку в Сиань
28.11.2024

Первый контейнерный поезд из Баку в Сиань

    • Первый контейнерный поезд из Баку в Сиань24 ноября 2024 года состоялась официальная церемония по отправке первого контейнерного поезда по Транскаспийскому транспортному маршруту из Баку в Сиань через территорию Казахстана, сообщили SeaNews в Kazakhstan Temir Zholy.

    В составе поезда – 62 контейнера, груженных нефтяным коксом, – обратная загрузка существующего маршрут. Время транзит составит всего 12 суток.

    Сервис организован KTZ Express, дочерней компаней Kazakhstan Temir Zholy, в сотрудничестве с китайской X’ian Free Trade Port и азербайджанской Absheron Logistics and ADY Express.

    Транскаспийский маршрут открывает новые возможности для быстрой и надежной доставки грузов, подеркнули в Kazakhstan Temir Zholy. Раньше доставка такого груза в Китай занимала 40 дней – сначала автотранспортом до порта Трабзон и оттуда морским путемв КНР.

    Фото: Kazakhstan Temir Zholy


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