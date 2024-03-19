Новый контейнерный поезд Китай – Нидерланды

14 марта из Харбина в Тилбург отправился контейнерный поезд Китай – Европа. Он стал первым грузовым поедом соединившим провинцию Хэйлунцзян с Нидерландами, сообщает информационное агентство Xinhua.

По данным China Railway Harbin Group Co, Ltd, грузовой поезд доставит в Нидерланды 1300 тонн аминокислот в 55 контейнерах.

Состав пройдет через КПП Маньчжурия (Маньчжоули), преодолеет 10 257 км и прибудет в Тилбург за 15 дней.

По сравнению с морскими перевозками, новый грузовой поезд сократит время доставки на две трети, а расстояние сократится вдвое.

Согласно имеющимся данным, за январь-февраль 2024 года количество грузовых поездов Китай – Европа и объем грузов, перевезенных ими из/в Хэйлунцзян, выросли на 161,5% и 151,6% соответственно по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Фото: Xinhua