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Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
04.04.2024

Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года

    • В первом квартале 2024 года через железнодорожные КПП Маньчжурия (Маньчжоули), Суйфэньхэ и Тунцзян на северо-востоке Китая прошло 1443 поезда Китай – Европа, на 7,6% больше, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные харбинского филиала корпорации «Китайские железные дороги».

    Эти составы перевезли более 151 тыс. TEU, на 6,9% больше, чем за январь-март 2023 года.

    В первом квартале этого года был запущен новый железнодорожный маршрут, соединивший провинцию Хэйлунцзян с Нидерландами через КПП Маньчжурия (Маньчжоули).

    В рамках маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа существуют три основных коридора: западный, восточный и центральный. В том числе восточный коридор связывает более 60 китайских городов с 14 европейскими странами.

    Фото: Xinhua


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