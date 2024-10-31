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Первый «грузовой экспресс» со станции Кукмор
31.10.2024

Первый «грузовой экспресс» со станции Кукмор

    • Горьковская железная дорога отправила на экспорт первую партию ячменя со станции Кукмор в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба РЖД.

    «Грузовой экспресс» общим весом более 3,4 тыс. тонн через 4 дня прибудет на станцию Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги, откуда зерно отправится в Египет морским транспортом.

    Для организации перевозок по железной дороге на территории Кукморского элеватора был проведен ремонт инфраструктуры, включающий в себя работы по замене шпал, восстановлению стрелочных переводов и установке новых вагонных весов.

    «Реконструкция инфраструктуры обеспечит эффективную организацию перевозки зерна в регионе, улучшит логистику и увеличит объемы перевозок как внутри страны, так и за ее пределы», – сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

    Реализация проекта «Грузовой экспресс» на станции Кукмор позволяет сформировать составы и привлечь дополнительные объемы грузов. Так, на станции Шемордан в состав будут включены вагоны с продукцией местного хлебоприемного предприятия.

    На начальном этапе по железной дороге планируется ежемесячно отправлять 48 вагонов-зерновозов. Следующий рейс запланирован на Октябрьскую железную дорогу, также с дальнейшей отправкой на экспорт через морские порты Северо-Запада.

    Фото: РЖД


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