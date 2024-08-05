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Казахстан заинтересовался логистическими возможностями Мурманской области
05.08.2024

Казахстан заинтересовался логистическими возможностями Мурманской области

    • В рамках рабочего визита состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой с министром транспорта Республики Казахстан Маратом Карабаевым. В ходе переговоров участники обсудили транспортно-логистические возможности для дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства мурманской области.

    «Мурманская область имеет большие перспективы для дальнейшего развития, особенно в нашей ключевой отрасли – транспорта и логистики. Грузооборот порта Мурманск стабильно растет из года в год. В 2023 году грузооборот порта Мурманск составил 58 млн тонн. Реализуются инвестиционные проекты по модернизации портовых терминалов и наших крупнейших стивидорных компаний, таких как Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал и другие. В высокой стадии готовности находится новый портовый терминал Лавна мощностью 18 млн тонн. Завершение строительно-монтажных работ и начало перевалки планируется в 2024 г. Между Республикой Казахстан и Мурманской областью наладился взаимовыгодный диалог в части сотрудничества в различных отраслях экономики и народного хозяйства. Рассчитываем, что этот визит окончательно сформирует у вас понимание о возможностях региона и поможет принять стратегические решения по сотрудничеству с Мурманской областью», – сказала О. Кузнецова.

    В ходе общения делегации Казахстана представили информацию о портовой инфраструктуре, объемах перевалки, пропускной способности железнодорожных подходов и возможностях терминалов по перевалке грузов.

    Как отметил М. Карабаев, Республика Казахстан заинтересована логистическими возможностями Мурманской области.

    «Нам известно, что белорусские коллеги также проявили интерес к портовым мощностям региона. Сегодня на встрече присутствуют представители бизнеса Казахстана, которые также приехали ознакомиться с логистическим потенциалом региона для рассмотрения дальнейших совместных проектов. Есть все предпосылки для развития нашего сотрудничества в сфере транспорта и логистики», – подчеркнул министр транспорта Республики Казахстан.

    После в рамках визита делегация Казахстана посетила ряд портовых терминалов: Мурманский торговый порт Лавна, Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал.

    Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, в рамках «Петербургского международного экономического форума» губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с послом Республики Казахстан Дауреном Абаевым, где обсудили задачи сотрудничества в сфере развития логистики.

    Фото: пресс-служба правительства Мурманской области


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