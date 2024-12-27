Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2024: выросла перевалка руды

В ноябре 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,5% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 83,4% всего грузооборота, вырос на 2,3%. Импорт увеличился на 15,3%. В каботаже было перевалено на 21,7% больше, чем в ноябре 2023 года. Транзит снизился на 50,1%.

Согласно имеющимся официальным данным, в ноябре 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,3%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в ноябре 2024 года доля угля и кокса составляла 46,7%, нефти и нефтепродуктов – 23,2% и 5,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 11,9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла на 85,2%. Руды было обработано на 50,8% больше, чем годом ранее, оборот металлолома вырос на 37,2%.

Наиболее значительно, на 61,9% снизился грузопоток цветных металлов. Прочих навалочных грузов перевалили на 61,6% меньше, чем годом ранее, химического налива – на 47,4% меньше.

В ноябре 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36,1%, Владивосток обработал 15,9%, на Находку приходилось 13,5%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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