Открыто движение по новому главному железнодорожному пути к порту Ванино

Движение поездов по новому главному пути открыто на перегоне Усть-Орочи – Чепсары в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Строительство велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

Новый путь пролегает между рекой Тумнин и двумя горными хребтами, поэтому при модернизации участка строители выполнили масштабный объем земляных работ: выемка и отсыпка грунта превысила 1 млн куб. м. Было уложено более 9 км нового пути и 3 стрелочных перевода, реконструировано 10 водопропускных труб, возведен один мост. Кроме того, было уложено более 150 км различных кабельных коммуникаций. Для обеспечения безопасности движения проездов крутые склоны вдоль перегона укрепили противообвальными системами и оснастили камнеулавливателями. Площадь защитных сооружений составила более 215 тыс. кв. м.

Строительство вторых путей на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино позволит увеличить его провозную способность с 40 до 82 млн тонн до конца 2024 года. Для этого необходимо модернизировать еще 20 перегонов.

Фото: ДВЖД