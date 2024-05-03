Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Открыто движение по новому главному железнодорожному пути к порту Ванино
03.05.2024

Открыто движение по новому главному железнодорожному пути к порту Ванино

    • Движение поездов по новому главному пути открыто на перегоне Усть-Орочи – Чепсары в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

    Строительство велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

    Новый путь пролегает между рекой Тумнин и двумя горными хребтами, поэтому при модернизации участка строители выполнили масштабный объем земляных работ: выемка и отсыпка грунта превысила 1 млн куб. м. Было уложено более 9 км нового пути и 3 стрелочных перевода, реконструировано 10 водопропускных труб, возведен один мост. Кроме того, было уложено более 150 км различных кабельных коммуникаций. Для обеспечения безопасности движения проездов крутые склоны вдоль перегона укрепили противообвальными системами и оснастили камнеулавливателями. Площадь защитных сооружений составила более 215 тыс. кв. м.

    Строительство вторых путей на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино позволит увеличить его провозную способность с 40 до 82 млн тонн до конца 2024 года. Для этого необходимо модернизировать еще 20 перегонов.

    Фото: ДВЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2024
    Первое судно в порту Эльга
    К грузовому причалу №1 морского терминала «Порт Эльга», который строится в Хабаровском крае, пришвартовалось […]
    первое суднопорт ЭльгаХабаровский край
    0
    29.03.2024
    Контейнерный поезд Китай – Европа из Тайюаня в Москву
    28 марта из Тайюаня в провинции Шаньси в Москву отправился контейнерный поезд Китай – […]
    Железная дорогаКитай - ЕвропаКонтейнерный поездМосква
    0
    25.01.2024
    В Малайзии начали строить новый порт
    В Малайзии приступили к реализации проекта по строительству международного частного порта Куала-Лингги (KLIP). Стоимость […]
    МалайзияПортСтроительство
    0
    03.04.2024
    В Астрахани началась резка металла для серии земснарядов
    По заказу «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) на производственной площадке Южного центра судостроения и судоремонта […]
    ГТЛКземснарядыСтроительствоЮЦСС
    0
    06.03.2024
    Границы морского порта Ванино расширили
    В соответствии с распоряжением правительства России от 14.02.2024 №338-р принято решение о расширении границ […]
    ВаниноГраницы портапорт ЭльгаУголь
    0
    03.04.2024
    Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    Министерствам и РЖД поручено разобраться в ситуации с провозом грузов по Восточному полигону
    Восточный полигонвывозгрузоотправителиГрузы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.05.2024 HMM и SM Line будут обмениваться слотами
    03.05.2024 «Инфраструктурные ресурсы для создания линии Оля – Туркменбаши есть»
    03.05.2024 Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
    02.05.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2024
    02.05.2024 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге в первом квартале 2024
    02.05.2024 Первый полносоставный Агроэкспресс по МТК Север – Юг с ТЛК Южноуральский
    Госрегулирование Показать всё
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    22.04.2024 Утверждена дополнительная тарифная квота на вывоз зерновых культур
    19.04.2024 Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    19.04.2024 Минтранс представил предложения по нацпроекту «Развитие транспортной инфраструктуры»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •