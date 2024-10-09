Расширены границы ТОР «Хабаровск»

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации крупного инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В границы ТОР будут включены земельные участки и участки акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края. Это позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству угольного морского терминала и железной дороги, которая свяжет новый терминал с Эльгинским угольным месторождением в Якутии.

Реализация этого проекта позволит привлечь порядка 89,5 млрд рублей частных инвестиций.

«ТОР – специальный инструмент развития территорий. Он направлен на стимулирование приоритетных отраслей экономики, привлечение в регионы частных инвестиций. Компаниям – резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны», – говорится в пресс-релизе.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 28 июня 2023 года №1045.

Фото: Elga