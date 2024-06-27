В Эстонии объявлен аукцион по продаже грузового железнодорожного оператора Operail

В Эстонии запущен процесс продажи государственного грузового железнодорожного оператора Operail. Предложение о его полной приватизации эстонское правительство одобрило в феврале этого года.

На продажу выставлены бизнес-направления по грузоперевозкам и ремонтным работам вместе со всем имуществом, лицензиями, договорами и брендом Operail. Процесс продажи проводит структурная единица инвестиционного банкинга LHV. “Собственник Operail, совет, правление или сотрудники не принимают участие в проведении аукциона”, – говорится в пресс-релизе компании.

В Operail рассчитывают, что приватизация приведет к повышению эффективности ее работы и расширению присутствия на европейском рынке.

«Железнодорожные перевозки — это большой бизнес, где небольшие объемы и короткие поездки не окупаются. К сожалению, Эстония – очень маленькая страна с точки зрения железных дорог, и географически мы находимся в конечной точке железнодорожной сети. Поэтому сложно получить прибыль, работая собственными силами на рынке железнодорожных грузовых перевозок Эстонии», — пояснила член правления компании Мерле Курвитс.

Напомним, в 2023 году Operail продолжил работать в убыток. Если причинами снижения объемов грузов стали санкции против России и прекращение перевозок подсанкционных российских товаров, то в финансовом плане проблемой стала высокая себестоимость железнодорожных перевозок в Эстонии по сравнению как с ценами на автоперевозки, так и с ценами на железнодорожные перевозки в соседних странах. Operail значительно сократил расходную базу, чтобы адаптироваться к сложным обстоятельствам, в том числе сократил половину сотрудников.

Фото: Operail