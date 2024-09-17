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Deutsche Bahn подписала соглашение о продаже Schenker
17.09.2024

Deutsche Bahn подписала соглашение о продаже Schenker

    • Правление Deutsche Bahn подписало соглашение о продаже своего логистического подразделения DB Schenker датской транспортно-логистической группе DSV за 14,4 млрд евро. По информации Deutsche Bahn, с учетом ожидаемой выручки от процентов до завершения сделки, общая стоимость продажи составит 14,8 млрд евро.

    В течение ближайших 3-5 лет DSV намерен инвестировать в Германии около миллиарда евро. Цель – создать компанию – лидера глобального транспортно-логистического рынка.

    Планируется, что головной офис Schenker останется в Эссене, а число сотрудников в Германии в течение пяти лет будет увеличено в сравнении с тем персоналом, который есть у Schenker и DSV сейчас.

    Подписанное соглашение должно получить одобрение Наблюдательного совета Deutsche Bahn и правительства ФРГ. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2025 года по получении всех необходимых разрешений.

    Deutsche Bahn, продав Schenker, намерена сконцентрироваться на «структурной реструктуризации инфраструктуры» (дословная цитата), жд операциях и рентабельности.

    Напомним, Deutsche Bahn начала процесс продажи Schenker в 2023 году. На приобретение актива претендовало 20 компаний, в том числе Maersk, который в итоге передумал

    Фото: Schenker


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