Deutsche Bahn подписала соглашение о продаже Schenker

Правление Deutsche Bahn подписало соглашение о продаже своего логистического подразделения DB Schenker датской транспортно-логистической группе DSV за 14,4 млрд евро. По информации Deutsche Bahn, с учетом ожидаемой выручки от процентов до завершения сделки, общая стоимость продажи составит 14,8 млрд евро.

В течение ближайших 3-5 лет DSV намерен инвестировать в Германии около миллиарда евро. Цель – создать компанию – лидера глобального транспортно-логистического рынка.

Планируется, что головной офис Schenker останется в Эссене, а число сотрудников в Германии в течение пяти лет будет увеличено в сравнении с тем персоналом, который есть у Schenker и DSV сейчас.

Подписанное соглашение должно получить одобрение Наблюдательного совета Deutsche Bahn и правительства ФРГ. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2025 года по получении всех необходимых разрешений.

Deutsche Bahn, продав Schenker, намерена сконцентрироваться на «структурной реструктуризации инфраструктуры» (дословная цитата), жд операциях и рентабельности.

Напомним, Deutsche Bahn начала процесс продажи Schenker в 2023 году. На приобретение актива претендовало 20 компаний, в том числе Maersk, который в итоге передумал.

Фото: Schenker