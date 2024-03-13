Maersk изучает возможность приобретения DB Schenker

Maersk изучает возможность приобретения немецкого логистического оператора DB Schenker (дочерней компании Deutsche Bahn) и уже обратился к консультантам, сообщает Splash со ссылкой на датской издание Børsen.

«CEO Maersk Винсент Клерк подчеркнул, что компания осторожно подходит к возможности этого приобретения», – отмечает Børsen.

Напомним, ранее датский перевозчик заявлял, что не заинтересован ни в этом приобретении, ни в покупке аналогичной крупной компании, однако в начале февраля заявил, что может рассмотреть такую возможность.

Deutsche Bahn запустил процесс продажи своего логистического бизнеса – DB Schenker – в декабре 2023 года. Тогда сделка оценивалась в 20 млрд евро, в настоящее время ее стоимость, по данным Splash, снизилась до 16,6 млрд долларов.

Отраслевые аналитики предполагают, что предпочтительным претендентом на покупку DB Schenker является датская логистическая компания DSV.

В общей сложности интерес к покупке DB Schenker проявили порядка 20 компаний, в том числе несколько ближневосточных компаний и инвестиционных фондов, например, DP World.

Фото: Shipspotting / Tobias.E23