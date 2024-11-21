Бум прошел, флот больше не нужен

Китайский производитель мебели Loctek, имеющий фабрики в Нинбо и Хошимине, продал контейнеровоз, который построил на фоне высокогоспроса и роста ставок фрахта во пандемии, сообщает The Loadstar.

Стоимость контейнеровоза тогда составила 32,8 млн долларов. Его построила китайская верфь Huanghai Shipbuilding и сдала в эксплуатацию в 2023 году.

«Этот шаг решил проблемы с цепочкой поставок и удовлетворил растущие продаже в e-commerce», – пояснили тогда в Loctek.

Первоначально судно называлось «Lecangs Dolphin». В апреле 2023 года судно было зафрахтовано CMA CGM за 16 тыс. долларов в день сроком на 6 месяцев. Изначально Loctek говорил, что контейнеровозом будет управлять ее дочерняя компания Lecangs LLC, и судно будет осуществлять перевозки продукции в США.

«Тогда эксперты были настроены скептически, предполагая, что менеджмент компании Loctek как судовладелец не понимает рисков и отреагировал на ситуацию инстинктивно, поскольку стабилизация рынка контейнерных перевозок была неизбежна», – пишет издание.

В октябре Loctek продал «Lecangs Dolphin» за 31 млн долларов греческой Minerva Marine, которая переименовала судно в «Little Dolphin». В начале этого месяца контейнеровоз был зафрахтован TS Lines за 25 тыс. долларов день сроком на шесть месяцев.

«Единственным другим известным случаем, когда грузоотправитель стал судовладельцем во время бума, вызванного пандемией, была немецкая сеть супермаркетов Lidl, которая основала Tailwind Shipping Lines в апреле 2022 года, – пишет издание. – Впоследствии Tailwind приобрела построенный в 2005 году контейнеровоз «Panda 001» вместимостью 5,5 тыс. TEU и контейнеровоз «Panda 002» 2007 года постройки и вместимостью 803 TEU. Tailwind также зафрахтовала несколько фидерных контейнеровозов и Post-Panamax’ов для своих перевозок».

Другие ритейлеры, такие как Home Depot, Costco, Walmart и Ikea, фрахтовали контейнеровозы для перевозки своих товаров, но перестали это делать, когда бум, вызванный пандемией, закончился.

Отметим, в 2023 году Tailwind Shipping Lines стала самой быстрорастущей в процентном выражении контейнерной линией.

Фото: VesselFinder