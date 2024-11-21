Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Бум прошел, флот больше не нужен
21.11.2024

Бум прошел, флот больше не нужен

    • Китайский производитель мебели Loctek, имеющий фабрики в Нинбо и Хошимине, продал контейнеровоз, который построил на фоне высокогоспроса и роста ставок фрахта во пандемии, сообщает The Loadstar.

    Стоимость контейнеровоза тогда составила 32,8 млн долларов. Его построила китайская верфь Huanghai Shipbuilding и сдала в эксплуатацию в 2023 году.

    «Этот шаг решил проблемы с цепочкой поставок и удовлетворил растущие продаже в e-commerce», – пояснили тогда в Loctek.

    Первоначально судно называлось «Lecangs Dolphin». В апреле 2023 года судно было зафрахтовано CMA CGM за 16 тыс. долларов в день сроком на 6 месяцев. Изначально Loctek говорил, что контейнеровозом будет управлять ее дочерняя компания Lecangs LLC, и судно будет осуществлять перевозки продукции в США.

    «Тогда эксперты были настроены скептически, предполагая, что менеджмент компании Loctek как судовладелец не понимает рисков и отреагировал на ситуацию инстинктивно, поскольку стабилизация рынка контейнерных перевозок была неизбежна», – пишет издание.

    В октябре Loctek продал «Lecangs Dolphin» за 31 млн долларов греческой Minerva Marine, которая переименовала судно в «Little Dolphin». В начале этого месяца контейнеровоз был зафрахтован TS Lines за 25 тыс. долларов день сроком на шесть месяцев.

    «Единственным другим известным случаем, когда грузоотправитель стал судовладельцем во время бума, вызванного пандемией, была немецкая сеть супермаркетов Lidl, которая основала Tailwind Shipping Lines в апреле 2022 года, – пишет издание. – Впоследствии Tailwind приобрела построенный в 2005 году контейнеровоз «Panda 001» вместимостью 5,5 тыс. TEU и контейнеровоз «Panda 002» 2007 года постройки и вместимостью 803 TEU. Tailwind также зафрахтовала несколько фидерных контейнеровозов и Post-Panamax’ов для своих перевозок».

    Другие ритейлеры, такие как Home Depot, Costco, Walmart и Ikea, фрахтовали контейнеровозы для перевозки своих товаров, но перестали это делать, когда бум, вызванный пандемией, закончился.

    Отметим, в 2023 году Tailwind Shipping Lines стала самой быстрорастущей в процентном выражении контейнерной линией

    Фото: VesselFinder


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.03.2024
    В Петербурге сел на мель контейнеровоз
    Сотрудники транспортной полиции проводят проверка по факту посадки на мель иностранного теплохода в Санкт-Петербурге. […]
    Большой порт Санкт-Петербург контейнеровозПосадка на мельПроисшествия
    0
    07.03.2024
    На линию Санкт-Петербург – Калининград дополнительно выходит контейнеровоз
    И теплоход
    контейнеровозлиния Санкт-Петербург - Калининградтеплоход
    0
    11.04.2024
    Впервые в мире одобрен 3D-чертеж судна
    Классификационное общество ClassNK впервые в мире одобрило 3D-чертеж многоцелевого контейнеровоза, разработанный японским перевозчиком NYK […]
    3D-модельNYKКлассификационное обществоконтейнеровоз
    0
    27.06.2024
    В Эстонии объявлен аукцион по продаже грузового железнодорожного оператора Operail
    В Эстонии запущен процесс продажи государственного грузового железнодорожного оператора Operail. Предложение о его полной […]
    АукционЖелезная дорогаПриватизацияпродажа
    0
    24.01.2024
    Первый 13-тысяник HMM на СПГ
    HMM принял в эксплуатацию свой первый контейнеровозов вместимостью 13 тыс. TEU, работающий на СПГ. […]
    13-тысячникиHMMконтейнеровозСдача в эксплуатацию
    0
    19.01.2024
    Еще один контейнеровоз вошел в состав флота FESCO
    FESCO приняла в состав флота новый контейнеровоз «Kapitan Miskov», недавно сошедший со стапелей верфи […]
    FESCO КитайконтейнеровозНовострой
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.11.2024 Дополнительный маршрут для свинины из России в Китай
    21.11.2024 Бум прошел, флот больше не нужен
    21.11.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2024 снизился на 31,4%
    20.11.2024 Фитинговые платформы смогут загрузить рельсами
    20.11.2024 Hapag-Lloyd устанавливает ветрозащитный экран на новострои
    20.11.2024 Грузооборот и контейнерооборот через Гамбург, 9 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    21.11.2024 Назначен начальник Выборгской таможни
    18.11.2024 Минпромторг подготовит программу ремонта судов
    11.11.2024 Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета
    08.11.2024 Пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится в 5,5 раз
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •