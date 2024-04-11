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Впервые в мире одобрен 3D-чертеж судна
11.04.2024

Впервые в мире одобрен 3D-чертеж судна

    • Классификационное общество ClassNK впервые в мире одобрило 3D-чертеж многоцелевого контейнеровоза, разработанный японским перевозчиком NYK Line. Весь базовый процесс проектирования, включая подтверждение классификации судна, завершен исключительно с помощью 3D-моделей.

    «Традиционно обмен проектной информацией между верфями, судовладельцами и классификационными обществами основывался на 2D-чертежах. Даже если судоходная компания или верфь во время базового проектирования создают 3D-чертежи, при подаче заявки на одобрение в классификационные общества их необходимо преобразовать в 2D-чертежи, что является установленным стандартным форматом. Точная интерпретация сложных 2D-чертежей требует большого опыта и высокой квалификации, – отмечается в заявлении NYK. – Кроме того, такая практика затратна для всех сторон по времени и материально».

    Поэтому, с учетом этих проблем, NYK Line и ClassNK продвигают проект по расширению использования 3D-моделей в проектах новых судов. «ClassNK продолжит работу над стандартизацией схемы утверждения 3D-планов и будет поддерживать цифровизацию и передовые инициативы в проектировании судов», – говорится в сообщении.

    Длина многоцелевого контейнеровоза составит 168 м, ширина – 26 м.

    Фото: NYK Line


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