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Третий кругорейс контейнеровоза «Новик Мария»
29.05.2024

Третий кругорейс контейнеровоза «Новик Мария»

    • 29 мая специализированное судно «Новик Мария» успешно завершило свой третий кругорейс на линии Калининград – Санкт-Петербург, вернувшись в Калининградский морской торговый порт, рассказали SeaNews в ГК «Новик».

    За три кругорейса судно перевезло в общей сложности 4 тыс. TEU. В настоящий момент товары оперативно разгружаются и доставляются грузополучателям Калининградской области.

    «В первую очередь везем готовую продукцию калининградских производителей и привозим сырье для производителей и предприятий региона, а также строительные материалы, продукты, фармацевтику», – уточнили в ГК «Новик».

    В компании отмечают, что «Новик Мария» развивает максимальную скорость до 20 узлов, что позволяет сократить время в пути до 36 часов. Рейсы совершаются еженедельно. Все это значительно ускоряет грузооборот и повышает оперативность доставки.

    Кроме того, это единственное специализированное судно на линии Калининград – Санкт-Петербург, которое имеет возможность единовременного подключения 230 розеток под рефрижераторные контейнеры.

    Следующий рейс запланирован на 31 мая.

    Напомним, в первый рейс «Новик Мария» вышла 9 мая. 11 мая судно пришвартовалось у причала «Петролеспорта» и на следующий день ушло в Калининград.

    Фото: ГК «Новик»


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