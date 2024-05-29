Третий кругорейс контейнеровоза «Новик Мария»

29 мая специализированное судно «Новик Мария» успешно завершило свой третий кругорейс на линии Калининград – Санкт-Петербург, вернувшись в Калининградский морской торговый порт, рассказали SeaNews в ГК «Новик».

За три кругорейса судно перевезло в общей сложности 4 тыс. TEU. В настоящий момент товары оперативно разгружаются и доставляются грузополучателям Калининградской области.

«В первую очередь везем готовую продукцию калининградских производителей и привозим сырье для производителей и предприятий региона, а также строительные материалы, продукты, фармацевтику», – уточнили в ГК «Новик».

В компании отмечают, что «Новик Мария» развивает максимальную скорость до 20 узлов, что позволяет сократить время в пути до 36 часов. Рейсы совершаются еженедельно. Все это значительно ускоряет грузооборот и повышает оперативность доставки.

Кроме того, это единственное специализированное судно на линии Калининград – Санкт-Петербург, которое имеет возможность единовременного подключения 230 розеток под рефрижераторные контейнеры.

Следующий рейс запланирован на 31 мая.

Напомним, в первый рейс «Новик Мария» вышла 9 мая. 11 мая судно пришвартовалось у причала «Петролеспорта» и на следующий день ушло в Калининград.

Фото: ГК «Новик»