На магистральные маршруты выходят нишевые контейнерные перевозчики

Спотовые ставки на контейнерные перевозки в мае резко подскочили до рекордных максимумов пандемийного периода. При этом многие аналитики отмечают аналогичные с пандемийным периодом условия на рынке контейнерных перевозок – дефицит контейнерного оборудования, нехватку провозных мощностей и задействование нишевых контейнерных перевозчиков, сообщает Splash.

Так, Ellerman City Liners, входящая в британскую логистическую компанию UniServe, совершит в июне и июле два рейса из Китая в Европу. Для этого будут задействованы два контейнеровоза с отправлением из порта Нинбо с заходом в порты Дачан-Бей, Касабланка и Тилбери.

UniServe создала Ellerman в конце 2021 года. Изначально новый перевозчик специализировался на сервисах из Китая в Великобританию, но через год переключился на трансатлантические маршруты.

Сейчас у Ellerman два зафрахтованных контейнеровоза вместимостью 2,5 тыс. TEU.

По данным Clarksons, ставка фрахта на неновый контейнеровоз вместимостью 4,4 тыс. TEU, законтрактованный на 6-12 месяцев, составляет 34 тыс. долларов в день, что в два раза превышает показатель декабря 2023 года.

Фото: Ellerman