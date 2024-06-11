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Импорт и экспорт Китая, 5 месяцев 2024
11.06.2024

Импорт и экспорт Китая, 5 месяцев 2024

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-мая 2024 года составил 2,46 трлн долларов. По сравнению с 5 месяцами прошлого года объем внешнй торговли Китая увеличился на 2,8%. 

    При этом китайский экспорт по итогам отчетного периода увеличился на 2,7% до 1,4 трлн долларов. Импорт также вырос – на 2,9% до 1,06 трлн долларов.

    По данным главного таможенного управления КНР, в мае по сравнению с аналогичным показателем прошлого года внешнеторговый оборот Китая вырос на 2% и составил 522 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 3,5% и равен 302,3 млрд долларов. В то же время, импорт в КНР по сравнению с уровнем мая 2023 года сократился, но не существенно – на 0,1%, до 219,7 млрд долларов.

    По итогам 5 месяцев 2024 года товарооборот между Китаем и Россией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,9%, составив 96,5 млрд долларов.

    За 5 месяцев этого года Китай экспортировал в Россию товаров на сумму 41,79 млрд долларов (минус 1,8%), импортировал из нашей страны – на сумму 54,72 млрд долларов (плюс 6,9%).

    В мае экспорт из Китая в нашу страну составил 9,1 млрд долларов (минус 1,9% к уровню мая 2023 года). Импорт из России в КНР в мае этого года также сократился – на 5,1% до 10,7 млрд долларов.


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