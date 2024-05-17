Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024: выросла перевалка нефти

В марте 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 8,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Экспорт, на долю которого приходилось 84,4% всего грузооборота, сократился на 9,7%. Импорт уменьшился на 1,7%. В транзите было перевалено на 70,4% меньше, чем в марте 2023 года. Каботаж вырос на 8,9%.

Согласно имеющимся официальным данным, в марте 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 25,5%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в марте 2024 года доля угля и кокса составляла 44,1%, нефти и нефтепродуктов – 25,1% и 6,5% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 11,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла на 94,5%. Грузов на паромах было обработано на 28,7% больше, чем годом ранее, оборот нефти вырос на 5,3%.

Наиболее значительно, на 49,7% снизился грузопоток химического налива. Прочих навалочных грузов перевалили на 41,2% меньше, чем годом ранее, металлолома – на 37,7% меньше.

В марте 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 38,1%, Владивосток обработал 16,6%, на Находку приходилось 13,9%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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