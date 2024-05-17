Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024: выросла перевалка нефти
17.05.2024

Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024: выросла перевалка нефти

    • В марте 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 8,2% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2024: выросла перевалка нефти

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 84,4% всего грузооборота, сократился на 9,7%. Импорт уменьшился на 1,7%. В транзите было перевалено на 70,4% меньше, чем в марте 2023 года. Каботаж вырос на 8,9%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в марте 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 25,5%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в марте 2024 года доля угля и кокса составляла 44,1%, нефти и нефтепродуктов – 25,1% и 6,5% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 11,2%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла на 94,5%. Грузов на паромах было обработано на 28,7% больше, чем годом ранее, оборот нефти вырос на 5,3%.

    Наиболее значительно, на 49,7% снизился грузопоток химического налива. Прочих навалочных грузов перевалили на 41,2% меньше, чем годом ранее, металлолома – на 37,7% меньше.

    В марте 2024 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 38,1%, Владивосток обработал 16,6%, на Находку приходилось 13,9%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2024
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-феврале 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    16.02.2024
    Контейнерооборот российских портов в январе 2024 вырос на 13,7%
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2024 года увеличился на 13,7% относительно показателя […]
    2024КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.03.2024
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 11, 2024
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных […]
    Только для подписчиков
    2024ВладивостокДальний ВостокФрахтовые ставки
    0
    09.04.2024
    Автомобильный рынок Беларуси в марте 2024
    Совокупный показатель продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года составил 8252 единиц. Из […]
    2024АвтомобилиБелоруссия
    0
    30.01.2024
    А.Лукашенко: необходимо активнее реализовывать логистические проекты
    По перевозке белорусских экспортных грузов через российские порты
    Александр ЛукашенкоБеларусьЖелезная дорогаПорты
    0
    12.02.2024
    100 отмененных рейсов, с 7 по 11 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 7 недели по 11 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.05.2024 Назревает еще один сбой на глобальном рынке контейнерных перевозок
    16.05.2024 Архангельск планирует нарастить грузооборот с портами Китая
    16.05.2024 Китайская железная дорога ставит европейские грузы в приоритет в ущерб российским
    16.05.2024 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2024
    16.05.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2024
    16.05.2024 Провозных мощностей на трейде Азия – Европа не хватает
    Госрегулирование Показать всё
    15.05.2024 Руководителем Федеральной таможенной службы назначен В.Пикалёв
    15.05.2024 Министром транспорта Российской Федерации назначен Р.Старовойт
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •