Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
31 «Арктический экспресс»
22.10.2024

31 «Арктический экспресс»

    • «Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале об отправке 31-го «Арктического экспресса» из Архангельска в Центральную Россию.

    Перевозки грузов из Китая по Северному морскому пути организованы в формате мультимодального сервиса «Арктический экспресс №1».

    За 9 недель, с 18 августа, когда стартовал проект, РЖД перевезли около 2,4 тыс. TEU, более 23 тыс. тонн грузов из Китая (автомобилей и комплектующих).

     В обратном направлении было отправлено 2,8 тыс. TEU с различными грузами российских производителей – пиломатериалами, бумагой и картоном, продукцией химической промышленности.

    Последний в период навигации 2024 года поезд с импортными грузами вышел со станции Соломбалка (Архангельск) 21 октября. Он доставит товары в подмосковный терминально-логистический центр «Белый Раст».

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.08.2024
    Сервис Нинбо – Находка – Москва вышел на частоту 2 раза в месяц
    «РЖД Бизнес Актив» поделился первыми итогами работы публичного мультимодального сервиса Нинбо – Находка – […]
    Китайконтейнерный сервисМультимодальный сервисРЖД Бизнес Актив
    0
    19.09.2024
    «Китайцев» с Дальнего Востока надо везти альтернативными схемами
    Чтобы снизить нагрузку на Восточный полигон
    Автомобилиавтомобили в контейнерахВладивостокВосточный полигон
    0
    30.01.2024
    Доступные слоты на строительство танкеров VLCC на 2027 год выкуплены
    На корейских и китайских верфях
    VLCCКитайпортфель заказовсудостроительные мощности
    0
    11.09.2024
    Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2024
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 8 месяцев 2024 года составили 5,2 […]
    Только для подписчиков
    2024жд перевозкиКонтейнерыРЖД
    0
    20.08.2024
    Первый поезд с контейнерами из Китая через Архангельск
    В рамках «Арктического экспресса №1»
    Арктический экспрессАрхангельскКитайКонтейнерный поезд
    0
    30.07.2024
    Российский и монгольский импорт угля по жд в Китай отбирает объемы у морских перевозчиков
    За последние 4 года рынок морских перевозок балкерами типоразмера Capesize переживает значительные изменения – […]
    балкерыжд перевозкиИмпортКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.10.2024 31 «Арктический экспресс»
    22.10.2024 Premier Alliance анонсирует изменения маршрутной сети
    22.10.2024 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2024 вырос на 7%
    22.10.2024 Maersk повысил прогноз
    21.10.2024 Рост спроса на грузовые автоперевозки. Почему их стали выбирать чаще
    21.10.2024 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    09.10.2024 В Сингапуре цифровизируют поставку бункера на суда
    08.10.2024 Итоги 82-й сессии Комитета по защите морской среды ИМО
    08.10.2024 В Гонконге создали свою палату судоходства
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •