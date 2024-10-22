31 «Арктический экспресс»

«Российские железные дороги» сообщили в своем телеграм-канале об отправке 31-го «Арктического экспресса» из Архангельска в Центральную Россию.

Перевозки грузов из Китая по Северному морскому пути организованы в формате мультимодального сервиса «Арктический экспресс №1».

За 9 недель, с 18 августа, когда стартовал проект, РЖД перевезли около 2,4 тыс. TEU, более 23 тыс. тонн грузов из Китая (автомобилей и комплектующих).

В обратном направлении было отправлено 2,8 тыс. TEU с различными грузами российских производителей – пиломатериалами, бумагой и картоном, продукцией химической промышленности.

Последний в период навигации 2024 года поезд с импортными грузами вышел со станции Соломбалка (Архангельск) 21 октября. Он доставит товары в подмосковный терминально-логистический центр «Белый Раст».

Фото: РЖД