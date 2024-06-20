О перспективах рынка нефтеперевозок, сложностях с расчетами и диверсификации в контейнерный бизнес

Нишей ушедших с российского рынка на фоне санкций международных контейнерных перевозчиков быстро завладели новые игроки – как российские, так и иностранные линии. Развития рынка морских перевозок нефти и нефтепродуктов ограничения также не помешали. Напротив, неопределенностью на этом рынке быстро воспользовались компании-стартапы, и, как показывает время, вполне удачно, так что бизнес за такой небольшой период времени уже начинает диверсифицироваться. Как удается не только держаться на плаву молодой танкерной компании, но и смотреть в сторону контейнерных перевозок, операционный директор ООО «Арго Танкер Групп» Вадим Азаренков рассказал SeaNews в кулуарах V Международной практической конференции «Shipping & Digital. Опыт 2024», организованной «ВИВА КОНСАЛТ», Юридической фирмой «Ремеди» и ИАА SeaNews.

– Вадим, не рискованно ли было выходить на рынок морских перевозок нефти и нефтепродуктов в такой непростой период?

– Акционер видит перспективу этих перевозок. Этот рынок все считают, возможно, опасным и быстро меняющимся, а мы видим в этом перспективы. Поэтому, как и в любой ситуации, кризис это для кого-то возможность улучшить свое положение, выйти на лидирующие позиции и, тем более, приобрести те или иные активы.

Нефть возили и продолжают возить, возим и будем это делать дальше. Сейчас новое популярное направление – Оман. Турция, например, уже не так интересна для некоторых компаний, как Оман. Для удобства оплаты и прохода судоходные компании меняют флаг.

– А как решаете проблему с платежами, если не секрет?

– Проблема с платежами очень актуальна. Часть оплат все-таки можно проводить с российского юрлица. Например, в Китай, в Индию платежи более-менее доходят именно в их валюте. Но также приходится иметь какое-то иностранное юрлицо, которое сможет в качестве фрахтователя покрывать эти расходы, иначе ни один рейс совершить не удастся.

Турецкие банки с российскими компаниями сотрудничают со скрипом, многие отказывают. Если вы только недавно открыли там счет или не постоянный их клиент, то турки могут перестать с вами работать. Китайцы тоже довольно сложно работают с Россией, так что, если у вас только российское юрлицо и российский банк, могут все перекрыть и, конечно, лучше иметь какие-то запасные варианты в той или иной юрисдикции. Но этих юрисдикций все меньше и меньше – киргизские компании, которые были популярны, грузинские, армянские – все тоже начинают испытывать проблемы при поступлении денежных средств из России. Основная проблема, с которой все сталкиваются, это как вывести деньги отсюда. А дальше уже платить любой другой иностранной компании не так сложно.

– А был ли у вас опыт расчета в криптовалюте?

– Нет, в криптовалюте работать не пробовали. Криптовалюту максимум кто предлагал взять, это, например, поставщики запчастей, но это такие довольно, так сказать, редкие предложения и от некрупных компаний. Если говорить о судовых агентах, например, то нет – они всегда исключительно хотят либо доллары, либо в последнее время дирхамы.

– Если говорить в целом, ваш рынок, он оптимистичный, умеренный или все-таки депрессивный?

– Пока руки не опускаются, потому что, наоборот, нужно искать какие-то новые пути развития, искать или иные юрисдикции, может быть, менять флаг или открывать какие-то другие компании. Рынок, насколько мы понимаем, оптимистичный, и его ждет только какое-то увеличение. Также мы очень надеемся на постановление правительства о том, что перевозка российских нефтепродуктов должна осуществляться только судами под российским флагом. Это значительно улучшит нашу ситуацию как судовладельцев с российским флагом. Но при этом вопросы с платежами останутся.

Мы надеемся, что рынок будет только расти и в связи с этим рассматриваем возможность приобретения еще нескольких судов.

– Может, это, конечно, коммерческая тайна, но за счет чего? За счет собственных активов или привлечения?

– Нет, не тайна. За счет привлечения кредитных средств. Сейчас у нас одно судно, еще два пополнят наш флот в этом месяце. И еще параллельно для диверсификации бизнеса рассматриваем вариант покупки контейнеровоза и линию Петербург – Китай.

Мы считаем, что необходимость в контейнерных перевозках есть. Мы как раз и собираемся покупать судно под определенного клиента. То есть не просто так уходить на спотовый рынок, а очень бы хотелось заключить тот или иной договор на линии. Поэтому нам необходимо подобрать суда, которые будут удовлетворять клиента сразу уже на этом этапе.

Но, помимо необходимости в судах, есть еще дефицит контейнеров. Это вопрос мы будем решать с фрахтователем-заказчиком. Или с новыми коллегами, которых мы обретем благодаря выходу на этот рынок.

– Спасибо за разговор. Успехов в начинаниях!