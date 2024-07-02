В Московской области планируют создать хаб для перевозки грузов по реке

Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили перспективы развития внутренних водных путей Московской области, сообщает пресс-служба Росморрчефлота.

На базе речного порта в городском округе Дмитровский предполагается создать мультимодальный транспортный узел. Реализация проекта подразумевает модернизацию портовой инфраструктуры, строительство перевалочно-складских комплексов, инженерных объектов, подъездных путей.

«Мы планируем создать в Подмосковье хаб, где будет формироваться грузовая база, концентрироваться продукция, которую производят местные промышленные предприятия. И далее – отправлять ее в разные регионы, поскольку Московская область расположена на стыке пяти морей и обладает высоким транзитным потенциалом», – сказал А.Тарасенко.

Речные перевозки должны стать полноправной альтернативой железнодорожным и автодорожным путям. Они позволят увеличить объем транспортировки грузов по внутренним водным артериям Подмосковья.

Подведомственное Росморречфлоту учреждение – ФГБУ «Канал имени Москвы» обеспечивает содержание 484 км внутренних водных путей и 147 судоходных гидротехнических сооружений в области, а также безопасность судоходства.

Автор фото: сайт Росморречфлота / Антон Чернов