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Грузы были, есть и будут
26.03.2024

Грузы были, есть и будут

    • Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась руководитель направления по развитию бренда Транспортной группы «Континент» Мария Матвеева.

    TransRussia – очень эффективное мероприятие с точки зрения укрепления деловых контактов, существующих партнерских отношений и, конечно, поиска новых клиентов.

    На нашем стенде было очень много встреч, дни были активные. Удалось даже поучаствовать в деловой программе, правда, пока только в качестве слушателей. Было интересно.

    Развитие российской логистики идет – грузы есть, были и будут. Есть Магадан, Сахалин, Камчатка, они всегда будут нуждаться в различных товарах и продукции, им неоткуда получать груз, только с материка.

    И в мире – несмотря на нестабильную ситуацию, в любом случае грузы везут и их будут везти.


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