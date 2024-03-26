Грузы были, есть и будут

Своими впечатлениями от выставки TransRussia поделилась руководитель направления по развитию бренда Транспортной группы «Континент» Мария Матвеева.

TransRussia – очень эффективное мероприятие с точки зрения укрепления деловых контактов, существующих партнерских отношений и, конечно, поиска новых клиентов.

На нашем стенде было очень много встреч, дни были активные. Удалось даже поучаствовать в деловой программе, правда, пока только в качестве слушателей. Было интересно.

Развитие российской логистики идет – грузы есть, были и будут. Есть Магадан, Сахалин, Камчатка, они всегда будут нуждаться в различных товарах и продукции, им неоткуда получать груз, только с материка.

И в мире – несмотря на нестабильную ситуацию, в любом случае грузы везут и их будут везти.