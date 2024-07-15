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В Европе стали больше воровать грузы
15.07.2024

В Европе стали больше воровать грузы

    • Ассоциация по защите перевозимых грузов (TAPA) в связи с ростом преступных посягательств (кражи, угон, нападения, киберпреступность, утечка информации) в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) разработала руководство по повышению безопасности водителей большегрузов, сообщает The Loadstar.

    «Помимо нехватки водителей большегрузов, особенно в Европе, мы также видим, что личная безопасность водителей находится под угрозой, – подчеркивают в ассоциации. – Поэтому их защита должна быть главной целью для всех участников цепочек поставок, поскольку преступники также понимают уязвимость как транспортных средств, так и водителей, когда они находятся в пути или на стоянках».

    Кражи грузов в Европе в стоимостном выражении достигли 8,2 млрд евро в год. Число краж, зарегистрированных TAPA в 2023 году, составило в среднем 140 в день. И 80% этих преступлений было связано с большегрузами и прицепами. «Риски для водителей в последние годы растут в геометрической прогрессии», – отмечают в TAPA.

    В связи с этим ассоциация рекомендует водителям минимизировать незапланированные отклонения от обычного маршрута и парковаться только в безопасном месте – 10% всех краж грузов из большегрузов происходит на неохраняемых парковках.

    TAPA также предупреждает о случаях, когда «преступные группировки обманывают брокеров, перевозчиков, грузоотправителей и водителей, заставляя передать груз своим агентам, а не грузополучателю».

    Хотя таких случаев всего 2% от общего числа краж грузов в Европе, ущерб может быть значительным. «Так, например, в ноябре прошлого года мошенник, выдававший себя за водителя, похитил партию мобильных телефонов стоимостью 1,5 млн евро из аэропорта Схипхол (Нидерланды).

    «Известно, что преступники выдают себя за грузоотправителей, брокеров и даже полицейских, чтобы получить доступ к грузу. Водителям рекомендуется проверять всю информацию у диспетчера, не разглашать конфиденциальную информацию», – резюмируют в TAPA.

    Фото: The Loadstar /  © Zigmunds Dizgalvis


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