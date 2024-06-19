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Рекордный объем грузов по Севморпути и зимникам для проекта «Восток Ойл»
19.06.2024

Рекордный объем грузов по Севморпути и зимникам для проекта «Восток Ойл»

    • Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») завершила зимне-весенний завоз грузов на производственные объекты проекта «Восток Ойл», расположенные на севере Красноярского края. По Северному морскому пути и зимним автомобильным дорогам завезен рекордный в истории предприятия объем грузов – свыше 830 тыс. тонн материалов и оборудования. По сравнению с прошлым периодом объем завезенных грузов вырос на 32%.

    Для транспортировки по Северному морскому пути были привлечены 14 морских сухогрузов и 4 танкера, которые выполнили 55 рейсов из портов Мурманска и Архангельска в сопровождении трёх атомных и четырёх дизельных ледоколов.

    На производственные базы «Таналау», «Караул» и «Воронцово» были завезены металлоконструкции, трубы, дорожные плиты, инертные и горюче-смазочные материалы, строительное оборудование, кабельно-проводниковая продукция и другой генеральный груз.

    Разгрузка производилась на ледовые припаи на реке Енисей, в том числе методом параллельной разгрузки нескольких судов, который был успешно опробован в прошлом году.

    «Для дальнейшей доставки грузов по зимним автодорогам был задействован обширный автопарк в составе более 3 тыс. большегрузных машин и другой специализированной техники, которые выполнили более 42 тыс. рейсов. Впервые зимние автодороги общей протяженностью более 2 тыс. км, напрямую соединили город Дудинка с «Бухтой Север» и портом поселка Диксон», – говорится в пресс-релизе.

    Завезенные материально-технические ресурсы необходимы для строительства инфраструктуры проекта «Восток Ойл» – трубопроводов, нефтеперекачивающих станций, нефтеналивного терминала и портового комплекса «Бухты Север», социально-бытовых объектов, а также разведочного и эксплуатационного бурения на месторождениях Пайяхского и Ванкорского кластеров.

    Фото: «Роснефть»

     


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