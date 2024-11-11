Севморпуть включен в число приоритетных направлений проектов технологического суверенитета

В России начнется работа по новым приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России. Постановление об этом от 6 ноября 2024 года №1492 подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В числе новых направлений проектов технологического суверенитета – строительство и эксплуатация высокоскоростных железнодорожных магистралей, создание электростанций при условии использования российских турбин и комплектующих, развитие новых месторождений редкоземельных металлов, производство композитных материалов, сборка оборудования, необходимого для работы со сжиженным природным газом, а также проекты в области возобновляемой, водородной и атомной энергетики.

Помимо этого, в число приоритетных включаются инвестиционные проекты, соответствующие плану развития Северного морского пути до 2035 года.

Подписанное постановление также расширяет набор финансовых инструментов, которые могут быть использованы для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Теперь туда включены облигации, выпускаемые специально для финансирования таких проектов, и кредиты для лизинговых компаний, приобретающих продукцию производителей, соответствующую приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета.

В апреле 2023 года правительство утвердило 13 тематических разделов приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Это авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика.

К приоритетным направлениям отнесены отрасли, где уровень локализации производства сейчас составляет менее 50%. Кроме того, туда включены отраслевые направления, которые являются критическими для обеспечения технологического суверенитета.

Проекты в рамках приоритетных направлений смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и поручительства госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 11 ноября, М.Мишустин отметил, что действующий механизм хорошо себя зарекомендовал. В его рамках организовано финансирование на сумму около 980 млрд рублей.

«Изменения позволят распространить поддержку государства на сложные технологические производства и продолжить создание экономики предложения, о которой говорил глава государства», – сказал М.Мишустин.