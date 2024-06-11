«Мировую логистику штормит последние 10 лет»

Пиратство у побережья Африки, инцидент с контейнеровозом «Ever Given», обмеление Панамского канала, военный конфликт в Красном море – это те «черные лебеди», которые напрямую влияют на мировое судоходство, заявил специальный представитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов, выступая на сессии «Северный морской путь: расширяя арктические горизонты» в рамках ПМЭФ-2024.

По словам В.Панова, не напрямую, а через грузопоток или изменение торговой связи, на морскую логистику также оказывают влияние пандемия, снижение китайского экспорта в США, последствия событий на Украине. «Фактически весь экспорт и импорт России, в первую очередь, в Москву, пересобирается с точки зрения разрушения многолетних устоявшихся связей. Можно сделать предположение, что геополитика еще долгое время будет оказывать существенное влияние именно на направлении грузопотоков и на изменения и формирование новых торговых связей», – сказал он.

Спикер отметил, что на фоне этих условий Северный морской путь – это, в первую очередь, вопрос развития суверенитета России, способность наращивать экспорт и импорт. Кроме того, это наиболее безопасный, в сравнении с Суэцким каналом и Красным морем, транспортный коридор.

За последний отчетный год, до событий в регионе Красного моря, объем перевозок через Суэцкий канал достиг рекорда – 1,5 млрд тонн. «Это для всех огромная цифра, – сказал В.Панов. – Но после событий в Красном море на сегодняшний день, это уже факт, падение грузопотока уже составляет две трети. При этом. если мы посмотрим, как идет рост судоходства в обход Африки, то там цифры очень высокие, примерно плюс 75%. Самые дорогие контейнерные грузы сейчас идут в обход Африки, туда же пошли все СПГ-танкеры, в том числе российские. Да, это долго, дорого, но безопаснее, потому что потеря дорогостоящего танкера, безусловно, может обойтись намного дороже».

Как отметил спикер, в целом мировая морская логистика консервативна, и она фактически сложилась за последние 150 лет, а Севморпуть – относительно новый маршрут. «Уже сейчас СМП доступен для круглогодичной навигации, потому что найдены все решения. И можно уже сейчас достаточно твердо прогнозировать, что в ближайшие пять лет, и это как раз в точке изменений, когда будут построены все запланированные ледоколы, будут также достроены грузовые суда, которые сейчас строятся и планируются их строить, мы увидим очень серьезные изменения в динамике», – сказал В.Панов.

В настоящее время, по данным В.Панова, на Северном морском пути задействована историческая группировка из 10 ледоколов, из них семь атомных и три неатомных, пять атомных ледоколов строится. «И еще 4 неатомных ледокола мощностью не менее 40 мегаватт. Мы сейчас ведем подготовку к их контрактации, и мы планируем в этом году их уже заказать», – сообщил спикер.

«Технологическая революция произошла в 2006-2010 годах, когда компания «Норникель» построила шесть судов арктического класса Arc 7. Это точка отсчета, с которой начинается Северный морской путь. Суда класса Arc 7 могут самостоятельно ходить во льдах толщиной 1,4 м», – напомнил В.Панов.

Он подчеркнул, что важно дать возможность выхода на Севморпуть предприятиям Урала, Сибири, Дальнего Востока. «Потенциал у Северного морского пути объективно безграничный. Наши расчеты, основанные на сегодняшний день на планах всех грузоотправителей, говорят о том, что к середине следующего десятилетия мы достигнем по перевозкам 250 млн тонн, что будет сопоставимо с мощностью на сегодняшний день Восточного полигона. Но важно понимать, что любой груз, который идет в порты Северного морского пути, возникает за пределами его акватории. И точно так же, как груз, который возникает в акватории СМП, он имеет конечную точку за пределами Северного морского пути. В настоящий момент уже заметно, что те железнодорожные мощности, которые были построены к существующим портам, в связи с ростом грузопотока уже объективно не справляются», – сказал спикер, отметив, что и эти задачи «будут расшиты, в том числе и за счет реализации проекта речных перевозок с выходом на Севморпуть – это будет экспортная продукция уральских предприятий.

Фото: SeaNews