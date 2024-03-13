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Избыточные провозные мощности полностью поглощены
13.03.2024

Избыточные провозные мощности полностью поглощены

    • В январе этого года в мире было сдано в эксплуатацию контейнеровозов суммарной вместимостью 300 тыс. TEU, а в феврале – 200 тыс. TEU. Этот тоннаж сразу был «поглощен» из-за ухода судов из Суэцкого канала на маршрут через мыс Доброй Надежды, сообщает The Loadstar со ссылкой на отчет Alphaliner.

    «Однако, если в регионе Красного моря для судоходства будет гарантирована безопасность и суда снова смогут совершать транзит через Суэцкий канал, морским перевозчикам придется решать проблему с избыточным тоннажом, поскольку в этом году планируется ввести в строй еще как минимум 2,5 млн TEU», – говорится в отчете.

    В то же время, в нынешних условиях, для того, чтобы сократить отставание от графика из-за более длительного обхода через мыс Доброй Надежды и придерживаться расписания, необходимо еще 400 тыс. TEU.

    «Ситуация в регионе Красного моря в настоящее время «поглотила» более 1,2 млн TEU, но нужно еще больше. Растущий спрос на тоннаж полностью забрал новые провозные мощности, которые были введены в строй за последние пять месяцев. Но есть дополнительная потребность еще в 400 тыс. TEU», – подчеркивают в Linerlytica.

    Судовые брокеры также изучают рынок фрахтования в поисках доступного тоннажа, чтобы обеспечить обязательства по контрактам. Так, Braemar на фоне растущего спроса и ограниченного предложения отмечает высокую активность на этом рынке на протяжении последних трех месяцев.

    MB Shipbrokers в свою очередь сообщает о том, что свободные провозные мощности ограничены на всех маршрутах и «судовладельцы начинают настаивать на более длительных контрактах».

    «Любой доступный утром контейнеровоз к вечеру уже может быть зафрахтован, особенно если он новый и экологичный. Такие суда особенно нарасхват, и их владельцы требуют высоких ставок и более длительных сроков фрахтования, от 12 месяцев и более», – цитирует свой источник The Loadstar.

    Спрос на мегаконтейнеровозы также не демонстрирует признаков ослабления. В Alphaliner характеризуют сегмент рынка фрахтования менее крупных судов как «безумный».

    Фото: CMA CGM Group


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