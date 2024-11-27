В нехватке свободного тоннажа на рынке винят MSC

С 2020 года MSC приобрела 420 судов, что составляет более 17% мирового контейнерного флота, сообщает The Loadstar со ссылкой на свежий отчет Linerlytica.

На прошлой неделе перевозчик купил еще три контейнеровоза – «Shina» вместимостью 5,1 тыс. TEU и «CSL Manhattan» вместимостью 5 тыс. TEU (оба судна 2005 года постройки), а также «Ludwig Schulte» 2008 года постройки вместимостью 1,7 тыс. TEU.

«Поглощение MSC большого количества находящихся в эксплуатации судов, будь то их покупка или фрахтование, стало ключевым фактором роста ставок в этом году, – отмечают в Linerlytica. – На рынке фрахтования наблюдается дефицит доступных провозных мощностей».

MSC недавно зафрахтовала у Sinokor Merchant Marine новострой – 8-тысячник «Manzanillo Bridge» за 90 тыс. долларов в день сроком на три месяца.

По данным MB Shipbrokers (ранее Maersk Broker), MSC недавно также участвовала в «крупной сделке по фрахтованию». В частности, линия на три года зафрахтовала два контейнеровоза вместимостью 9 тыс. TEU по 40 тыс. в день, а также, чтобы «защитить» свои позиции, продлила договор фрахтования на несколько 8-тысячников до 2026 и 2027 года.

«В MB Shipbrokers намекали, что MSC еще не достигла своей цели и, предположительно, участвует еще в одной крупной сделке по фрахтованию 10 контейнеровозов вместимостью от 7,5 тыс. до 9,5 тыс. TEU, которые будут доступны в 2026 году», – пишет издание.

«Эта сделка еще раз подчеркивает намерение MSC обеспечить себе как можно больше провозных мощностей на рынке, где прослеживается явный дефицит более крупных судов», – резюмируют в MB Shipbrokers.

Фото: MSC