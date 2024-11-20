Hapag-Lloyd устанавливает ветрозащитный экран на новострои

Hapag-Lloyd устанавливает ветровые экраны на свои контейнеровозы, которые строятся в Южной Корее и Китая, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

«Alphaliner разместил изображение строящегося в Южной Корее контейнеровоза Megamax с большим ветровым дефлектром. Контейнеровозы, которые строятся на китайских верфях, также будут оборудованы ветрозащитным экраном», – пишет издание, отмечая, что впервые «ветровое стекло» испробовала контейнерная линия Norasia (позже ее приобрела чилийская судоходная компания CSAV, которая, в свою очередь, была поглощена Hapag-Lloyd) на контейнеровозах меньшего размера и построенных 20 лет назад.

Отметим, шесть лет назад с технологией, которая должна улучшить аэродинамику судна, снизив при этом расход топлива и сократив выбросы, начала экспериментировать японская MOL, затем ее на вооружение взяли ONE и CMA CGM.

Сейчас ONE массово оборудует ветровыми дефлекторами свои новострои. Так, в январе 2023 года японский перевозчик заказал строительство 12 контейнеровозов вместимостью 13 тыс. TEU на метаноле и с установкой «ветрового стекла».

Также в феврале прошлого года MSC испытала ветровой дефлектор на контейнеровозе «MSC Sydney VI».

Фото: ONE