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Hapag-Lloyd устанавливает ветрозащитный экран на новострои
20.11.2024

Hapag-Lloyd устанавливает ветрозащитный экран на новострои

    • Hapag-Lloyd устанавливает ветровые экраны на свои контейнеровозы, которые строятся в Южной Корее и Китая, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

    «Alphaliner разместил изображение строящегося в Южной Корее контейнеровоза Megamax с большим ветровым дефлектром. Контейнеровозы, которые строятся на китайских верфях, также будут оборудованы ветрозащитным экраном», – пишет издание, отмечая, что впервые «ветровое стекло» испробовала контейнерная линия Norasia (позже ее приобрела чилийская судоходная компания CSAV, которая, в свою очередь, была поглощена Hapag-Lloyd) на контейнеровозах меньшего размера и построенных 20 лет назад.

    Отметим, шесть лет назад с технологией, которая должна улучшить аэродинамику судна, снизив при этом расход топлива и сократив выбросы, начала экспериментировать японская MOL, затем ее на вооружение взяли ONE и CMA CGM.

    Сейчас ONE массово оборудует ветровыми дефлекторами свои новострои. Так, в январе 2023 года японский перевозчик заказал строительство 12 контейнеровозов вместимостью 13 тыс. TEU на метаноле и с установкой «ветрового стекла».

    Также в феврале прошлого года MSC испытала ветровой дефлектор на контейнеровозе «MSC Sydney VI».

    Фото: ONE


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