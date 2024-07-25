Провозные мощности глобального контейнерного флота выросли на 11%

С начала 2024 года провозные мощности глобального контейнерного флота увеличились на 1,6 млн TEU, сообщает Container News со ссылкой на данные BIMCO.

«По сравнению с прошлым годом провозные мощности увеличились на 11% до 29,5 млн TEU. Это самый быстрый рост тоннажа за 15 лет», – отметил главный аналитик BIMCO Нильс Расмуссен.

В первой половине этого года поставки новых контейнеровозов достигли исторического максимума – 264 судна суммарной вместимостью 1,6 млн TEU, что на 66% больше, чем в январе-июне 2023 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

«Несмотря на рекорд, судовладельцы продолжают заказывать новые контейнеровозы. С начала года было заказано в общей сложности 63 судна суммарной вместимостью 400 тыс. TEU, при этом соотношение портфеля заказов к действующему флоту остается высоким и составляет 19%», – сказал Н.Расмуссен.

Сейчас в портфеле заказов есть контейнеровозы, поставка которых запланирована на 2028 год. В период с 2025 по 2027 год ожидается поставка нового тоннажа в объеме в среднем 1,5 млн TEU в год.

Самая большая доля в портфеле заказов у контейнеровозов вместимостью 12-17 тыс. TEU. Суммарная вместимость судов этого типоразмера относительно аналогичного периода 2023 года выросла на 25%. Доля таких контейнеровозов в портфеле заказов контейнерного флота сейчас составляет 22%.

Фактически сегмент контейнеровозов вместимостью 12-17 тыс. TEU был основным драйвером роста в 2022 и 2023 годах. Этот сегмент будет доминировать в росте и в ближайшие годы, поскольку на него приходится более 50% заказываемого тоннажа.

Контейнеровозы вместимостью свыше 17 тыс. TEU доминировали в портфеле заказов в период с 2015 по 2021 год, а сейчас их доля в портфеле заказов с точки зрения вместимости составляет 17%. «Внимание судовладельцев сместилось с более крупных судов, поскольку их эксплуатация ограничена портами Азии и Европы, а 212 судов, уже находящихся в эксплуатации, покрывают бОльшую часть этих маршрутов», – поясняют в BIMCO.

«Ожидается, что вместимость контейнерного флота впервые превысит 30 млн TEU в конце третьего квартала и достигнет отметки в 30,5 млн TEU к концу 2024 года. К концу 2027 года к текущему портфелю заказов добавится еще 4,3 млн TEU. Поскольку рост грузопотока вряд ли будет соответствовать такому расширению флота, мы ожидаем, что объемы утилизации судов увеличатся, что сдержит общий рост флота. Кроме того, если контейнеровозы в конечном итоге смогут вернуться в Красное море и Суэцкий канал, спрос на суда упадет», — резюмировал Н.Расмуссен.

Напомним, по данным Alphaliner на 19 июня этого года, суммарная вместимость глобального контейнерного флота достигла рекордной отметки в 30 млн TEU.

Фото: CMA CGM