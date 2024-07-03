Тренд на торговлю фьючерсами на контейнерные перевозки восходящий

Высокий объем торгов фьючерсами на контейнерные перевозки на трейде Азия – Северная Европа на Шанхайской международной энергетической бирже свидетельствует о том, что грузоотправители не рассчитывают на улучшение ситуации в Красном море и в 2025 году, сообщает The Loadstar.

На этой неделе контракты EC2502 (на февраль 2025 года) и EC2504 (на апрель 2025 года) выросли в цене относительно прошлой недели на 17% до $3711 за TEU и на 27% до $3097 за TEU соответственно.

Новый контракт EC2506 (на июнь 2025 года) вырос на 32% с 25 июня – с момента его выпуска на торги, закрывшись на отметке $3173 за TEU.

Однако на 1 июля цены закрытия контрактов были значительно ниже спотовой ставки ($4880/TEU), что указывает на возможность некоторой коррекции после окончания традиционного пикового сезона третьего квартала. В среднем спотовые ставки выросли относительно прошлой недели на 7%.

Однако контракт EC2408 (на август 2024 года) закрылся на уровне $5322 за TEU, что на 1% ниже уровня контейнерного индекса Shanghai Containerised Freight Index. «Это связано с опасениями, что росту ставок помешает вывод в июле нового тоннажа на трейде Азия — Северная Европа, хотя экспедиторы уверены, что ставки, скорее всего, останутся на высоком уровне как минимум в течение августа», – пишет издание.

«Тем не менее средняя загрузка провозных мощностей на трейде Азия – Европа на прошлой неделе немного снизилась – загрузка двух сервисов альянса 2M составила 90%», – отмечают в The Loadstar.

Напомним, торги контейнерными фрахтовыми фьючерсами на Шанхайской международной энергетической бирже начались в августе 2023 года. Предполагалось, что фьючерсный контракт поможет компаниям, специализирующимся на контейнерных перевозках из Китая на Европу, хеджировать риски, связанные с нестабильностью фрахтовых ставок.

Clarksons прогнозирует, что 2024 год может стать рекордным по приросту тонно-миль. Если ситуация в регионе Красного моря до конца года не изменится, тонно-километраж морских перевозок вырастет на 5,8%, или на 3,6 тыс. млрд тонно-миль.

Фото: The Loadstar / © Anekoho Dreamstime.com