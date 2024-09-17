Как «раскочегарили» полувагоны для контейнеров

Вывоз контейнеров в полувагонах стал одной из самых обсуждаемых отраслевых тем на полях прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума. Эта технология стала применяться еще в 2022 году, когда ситуация с дисбалансом экспорта и импорта только начала развиваться, и за два года она доказала свою эффективность.

«Первоначально, в 2022 году, перевозки контейнеров в полувагонах оценивались как демпфер, как решение, которое нивелирует разницу между экспортом и импортом. Потому что весь контейнерный поток с портов Балтики развернулся на торговые порты Дальнего Востока. Сегодня, по итогам двух лет, понятно, что это с нами надолго и навечно. Сегодня можно рассматривать перевозку контейнеров в полувагонах как самостоятельную работу», – отметил, выступая на форусе, генеральный директор АО «Уголь-Транс» Хасян Зябиров.

С его мнением согласился исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Сергей Авсейков, отметив, что это решение – новая реальность. «В 2022 году еще массово не хотели, а сейчас с полувагонами работают не только терминалы, но и порты, которые работали только с фитинговыми платформами. Участники рынка инвестируют десятки миллиардов рублей в терминалы: и портовые, и перегруза, и «сухие» отдельно, которые ориентированы на погрузку и перегрузку контейнеров в полувагоны», – сказал С.Авсейков.

«В настоящее время бОльшая часть, я так осторожно скажу, примерно 3/4, 75%, полувагонов после выгрузки в дальневосточных портах уходят порожними, – уточнил он. – А эта технология – потенциал балансировки импортных и экспортных потоков».

По словам Х.Зябирова, технология перевозки контейнеров в полувагонах совершенствуется. Первоначально эффект этой технологии был нивелирован долгой погрузкой. Два года назад этот процесс занимал 40-60 минут, сегодня – 10 минут. «А вообще задача стоит за 5 минут грузить, за минуту – выгрузить». По словам Х.Зябирова, технологию «раскочегарили» так, что с 2022 года средняя ежесуточная погрузка в полувагоны выросла с порядка 4 тыс. контейнеров до 14 тыс. контейнеров. «Наша задача – выйти на 20 тыс. контейнеров».

Тенденцию к использованию полувагонов под обратную загрузку контейнерами отмечают и в АО «Терминал Астафьева». По информации генерального директора компании Алексея Владимирова, порт принимает порядка 5 тыс. полувагонов с углем, из них 4 тыс. отравляет груженные контейнерами. «Если такую долю будет показывать весь рынок, то проблем (с вывозом импорта с Дальнего Востока) не будет», – считает он.

По итогам восьми месяцев этого года с Дальнего Востока было вывезено почти 112,4 тыс. полувагонов с контейнерами, тогда как за весь 2023 год – 105,2 тыс., привел статистику Х.Зябиров. За счет масштабного внедрения технологии перевозки контейнеров в полувагонах с начала ее применения в 2022 году на восточном направлении дополнительно было отправлено 168 маршрутов, или 850 тыс. тонн различных грузов. За 8 месяцев этого года дополнительно было отправлено такое же число маршрутов, как за весь 2023 год, – 1,5 тыс., или 7,6 млн тонн. В целом, по итогам 2024 года дополнительно перевезенный объем составит не менее 12 млн тонн, прогнозируют в «Уголь-Трансе».

По прогнозам Х.Зябирова, «Уголь-Транс» по итогам 2024 года перевезет 220 тыс. полувагонов с контейнерами. «Это значит, что мы сэкономим 3,5 тыс. ниток на таком дефицитном участке, это 22 млн тонн грузов», – резюмировал он.

Для справки: По данным из презентации Х.Зябирова на Восточном экономическом форуме, общее количество отправок контейнеров в полувагонах в прошлом году составило 105,2 тыс., из которых почти 33,8 тыс. было отправлено в полувагонах АО «Уголь-Транс». Таким образом доля оператора на этом рынке составила 32%. На втором месте – ООО «Модум-Транс» и «Первая грузовая компания» с долями по 20%. Далее идут «Атлант» и «Национальная транспортная компания» с 7% и 5% соответственно.

Фото: SeaNews