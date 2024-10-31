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РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока
31.10.2024

РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока

    • РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока в европейскую часть России. Это позволяет ускорить доставку грузов, исключить издержки на перегруз контейнеров в пути следования и сократить оборот вагона, сообщается в телеграм-канале РЖД.

    Количество таких поездов за последние два месяца выросло на 70%: если в августе отправили 64 состава, то в сентябре – 73, а в октябре – 108.

    «Технология перевозки контейнеров в полувагонах применяется, чтобы повысить эффективность работы Восточного полигона. Имеется возможность не перегружать инфраструктуру подсылом на Дальний Восток порожних фитинговых платформ, а использовать вагоны, которые после выгрузки угля в портах обычно идут пустыми», – поясняют в РЖД.

    Другая часть контейнеров следует до ТЛЦ, расположенных в угледобывающих регионах, где перегружается из полувагонов на платформы. При таком варианте полувагоны работают с минимальным порожним пробегом на кругорейсе около 12 тыс. км.

    Сейчас контейнеры грузятся в полувагоны на 38 площадках Дальнего Востока. РЖД продолжают внедрять более эффективные способы размещения и крепления с учётом всех требований безопасности. С сентября начали применять решение, которое сокращает издержки на крепление контейнеров в полувагонах на 40%, а время погрузки контейнерного поезда – на 25%.

    Фото: РЖД


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