РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока в европейскую часть России. Это позволяет ускорить доставку грузов, исключить издержки на перегруз контейнеров в пути следования и сократить оборот вагона, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Количество таких поездов за последние два месяца выросло на 70%: если в августе отправили 64 состава, то в сентябре – 73, а в октябре – 108.

«Технология перевозки контейнеров в полувагонах применяется, чтобы повысить эффективность работы Восточного полигона. Имеется возможность не перегружать инфраструктуру подсылом на Дальний Восток порожних фитинговых платформ, а использовать вагоны, которые после выгрузки угля в портах обычно идут пустыми», – поясняют в РЖД.

Другая часть контейнеров следует до ТЛЦ, расположенных в угледобывающих регионах, где перегружается из полувагонов на платформы. При таком варианте полувагоны работают с минимальным порожним пробегом на кругорейсе около 12 тыс. км.

Сейчас контейнеры грузятся в полувагоны на 38 площадках Дальнего Востока. РЖД продолжают внедрять более эффективные способы размещения и крепления с учётом всех требований безопасности. С сентября начали применять решение, которое сокращает издержки на крепление контейнеров в полувагонах на 40%, а время погрузки контейнерного поезда – на 25%.

Фото: РЖД